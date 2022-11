Chi è Giorgio Lauro, conduttore di “Un giorno da Pecora”

Giorgio Lauro è un conduttore radiofonico italiano, conosciuto soprattutto per essere il conduttore radiofonico su Rai Radio 1 di “Un giorno da pecora”. Ecco chi è il conduttore.

Chi è Giorgio Lauro

Giorgio Lauro, conduttore di Un giorno da Pecora su Rai Radio 1, programma satirico condotto assieme alla famosa giornalista sarda Geppi Cucciari. Grande appassionato di pallacanestro, è nato il 26 aprile 1968 ed ha attualmente 54 anni. Da giovane ha militato nelle giovanili della Olimpia Milano, che allora si chiamava Billy, ed iniziò la sua carriera radiofonica all’età di 18 anni quando lavorò per l’emittente milanese Radio Popolare per Bar Sport.

Dal 1997, poi, passa alla Rai, dove per 4 anni è un inviato di Caterpillar. Con Catersport ha commentato tre Olimpiadi estive e quella invernale di Torino 2006, specializzandosi per un periodo anche come commentatore sportivo.

Un giorno da Pecora

Dal 2009 conduce su Rai Radio 1 Un giorno da Pecora, trasmissione satirica dove viene ormai soprannominato Il simpatico Lauro. Il programma è ancora attualmente in onda, ed è incentrato su interviste a politici e personaggi noti in studio e al telefono.

Immancabile è anche la presenza telefonica del sedicente Mago Otelma, che fa l’oroscopo all’ospite in studio.