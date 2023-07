Reddito di cittadinanza, stop a 169 mila famiglie via sms

Reddito di cittadinanza, stop all'erogazione per 169 mila famiglie via sms. E nascono le prime proteste dei cittadini

Reddito di cittadinanza, stop all’erogazione per 169 mila famiglie via sms. E nascono le prime proteste.

Reddito di cittadinanza, stop via sms

Per 169 mila famiglie a partire da agosto scatta lo stop al reddito di cittadinanza. Lo ha comunicato oggi, con un sms, direttamente l’Inps ai nuclei interessati, scatenando già le proteste di alcuni di questi.

Dopo lo stop, 169 famiglie perderanno il sussidio

Il messaggio è arrivato dopo la stretta del governo sul sussidio, che prevede la sospensione per i nuclei nei quali non ci sono componenti disabili, minori o over 65. Per le famiglie che hanno ricevuto l’avviso di stop del reddito di cittadinanza, il 27 luglio è l’ultima rata ricevuta.

A Napoli le prime proteste