Tutte le famose coppie scoppiate nel 2022

Il 2022 è un anno difficile per le coppie vips, specie per il fatto che molti di loro si sono separati dopo tanti anni d’amore. Ecco quali sono le coppie scoppiate nel 2022.

Ilary Blasi e Francesco Totti sono l’ultima coppia, in ordine di tempo, scoppiata nel 2022. I due, che si conoscevano fin dagli anni 2000, si sono sposati nel 2005 e assieme hanno avuto tre bellissimi figli:

Tutto sarebbe partito – secondo quanto rivela il settimanale Chi – quando il Capitano avrebbe letto alcuni messaggi compromettenti sul telefono della moglie.

Si vocifera di una relazione con un aitante giovane per il quale la Blasi avrebbe letteralmente perso la testa e che avrebbe frequentato lontano dai riflettori durante le sue trasferte milanesi per condurre “L’isola dei famosi”. Solo successivamente a questa scoperta quindi, secondo il settimanale di gossip diretto da Alfonso Signorini, Totti avrebbe avviato una nuova relazione con Noemi Bocchi.

Leggi anche: Ilary Blasi ha tradito Totti per prima? Il rumors

Un altra coppia scoppiata in questo 2022 è quella che si era formata tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. I due, insieme, hanno avuto anche una figlia, Luna, ma pochi mesi dopo la sua nascita i due si sono separati. Riguarda a questa coppia che si è allontanata il settimanale Di Più Tv aveva parlato di un presunto retroscena bomba: Antonino avrebbe tradito Belen con un’altra donna. L’allontanamento, infatti, sarebbe avvenuto dopo che Spinalbese si sarebbe invaghito di una ragazza non famosa, ma che lavora dietro le quinte del mondo dello spettacolo.

Leggi anche: Belen e Antonino si sono lasciati? L’ombra del tradimento di lui

Altra coppia che ha deciso di dirsi addio è quella formata da Michelle Hunzicker e Tomaso Trussardi che con una nota all’agenzia ANSA hanno annunciato la loro separazione, che era stata annunciata anche da alcuni indizi.

Shakira e Piqué

Dopo 11 anni insieme, sembra che la cantante Shakira e il calciatore del Barcellona Piqué siano in crisi. La notizia è rimbalzata su molti siti di gossip nei principali paesi.

La coppia è sempre stata un modello per tutti e i due hanno anche due figli, sebbene non ci sia mai stato un matrimonio tra i due. Shakira, in particolare, ha smesso di condividere immagini di o con Piqué sul suo profilo Instagram e l’ultimo post insieme risale al 21 marzo.

Leggi anche: Shakira e Piqué si sono lasciati? Lui l’ha tradita: dove e con chi