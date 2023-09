Micaela Ramazzotti, chi è: vita privata, marito, figli, fidanzato, carriera e film

Micaela Ramazzotti è un’attrice ma anche regista visto che proprio nel 2023 ha girato il suo primo film. Famoso il suo matrimonio con il regista Paolo Virzì che purtroppo non è continuato. Diversi i suoi film riconosciuti.

Micaela Ramazzotti, chi è: vita privata

Micaela Ramazzotti è nata il 17 gennaio 1979 a Roma. La sua esperienza nel mondo dello spettacolo è iniziata molto presto. Infatti, all’età di 13 anni inviò una foto a un giornale e così inizio a lavorare nei fotoromanzi. Tra le sue caratteristiche oltre che nella carriera da attrice ci sono i vari cambi di colore dei capelli: dal rosso al biondo, dal nero al castano. Inoltre, da giovane ha soffeto di anoressia, dalla quale poi ne è uscita completamente.

Micaela Ramazzotti, chi è: marito e figli

L’attrice nel 2009 si è unita in matrimonio con il regista Paolo Virzì che ha conosciuto durante i provini per “Tutta la vita davanti”. I due hanno avuto anche due figli: Jacopo e Anna, prima di separarsi nel novembre 2018. Poi, nel 2019 hanno riprovato a ricominciare ma dopo 4 anni si sono lasciati nuovamente ma questa volta sembra definitivamente. La Ramazzotti si è poi legata sentimentalmente al personal trainer 38enne Claudio Pallitto, ex partecipante del docu-reality “Tamarreide” e comparsa in alcuni film.

Carriera e film

La sua prima partecipazione in un film è arrivata all’età di 17 anni ne La via degli angeli di Pupi Avati. Poi, ecco le altre partecipazioni più riconosciuti nella sua carriera: La pazza gioia, Gli anni davanti, Tutta la vita davanti, La prima cosa bella, Una storia senza nome, Ti presento Sofia, Anni felici, Maledetta primavera, Qualcosa di nuovo, Una famiglia e Il cuore grande delle ragazze. Nel 2023 ha realizzato il suo primo film da regista “Felicità”.