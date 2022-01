Ottilie Von Faber-Castell, storia vera: chi era

La vita Ottilie Von Faber-Castell è stata raccontata attraverso una miniserie in onda su Rai 3. Si tratta di una figura che, in anni in cui le donne erano ancora relegate ai margini, è riuscita a manifestare la propria indipendenza lavorativa.

Quella di Ottilie Von Faber-Castell è una storia vera che è stata raccontata attraverso una miniserie in onda sulla Rai. Ottilie è una imprenditrice e baronessa tedesca la quale, per mancanza di eredi maschi, si è trovata erede della dinastia Faber-Castell (l’azienda produttrice di matite). Il padre di Ottilie, Wilhelm von Faber, morì infatti di infarto all’età di 42 anni lasciando la sua azienda di matite nelle mani della sua famiglia. Per via di questo lutto imprevisto Lothar, il nonno, si trovò davanti ad una complicata decisione: quale persona sarebbe stata in grado di gestire il futuro dell’azienda? La sua scelta ricadde sulla nipote Ottilie che quindi, nel 1896, iniziò a muovere i primi passi all’interno all’interno dell’impresa familiare e cercò di approcciarsi ai meccanismi imprenditoriali stanno vicino ad alcuni operai di fiducia. Nel testamento del nonno, inoltre, era manifestata la volontà che la società avrebbe dovuto mantenere per sempre il nome “Faber”. Ottilie e l’orgoglio di essere donna

Quella di Ottilie è stata una vita piena di battaglie che, in un certo senso, hanno anticipato un’epoca. In un mondo ancora molto maschilista, infatti, ha saputo destreggiarsi al meglio riuscendo a imporsi come figura industriale autorevole. La denominazione Faber-Castell (con l’aggiunta di Faber) arrivò solo nel 1898 quando la baronessa Ottilie von Faber si innamora e sposa il conte Alexander zu Castell-Rüdenhausen.

Contesa da due uomini, il barone Philipp Von Brand e il conte Alexander Von Castell, Ottilie finirà per sposare Castell (interessato più che altro al suo denaro) per non disattendere le aspettative della nonna Ottilia. Nel corso della sua vita lotterà per affermare la propria indipendenza e il suo essere donna.

Proprio a questa unione, quindi, si deve il nome aziendale che conosciamo oggi Faber-Castell e nell’azienda il marito ricoprì un ruolo manageriale.

La scossa della prima Guerra mondiale