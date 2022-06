Shakira e Piqué si sono lasciati? Lui l’ha tradita: dove e con chi

Shakira e Piqué si sono lasciati? La notizia nelle ultime ore sta facendo il giro dei siti di gossip di tanti paesi. Dopo circa 11 anni di coppia fissa, sembra che sia in atto una possibile crisi tra la cantante e il calciatore del Barcellona.

Shakira e Piqué si sono lasciati?

Dopo 11 anni insieme, sembra che la cantante Shakira e il calciatore del Barcellona Piqué siano in crisi.

La notizia è rimbalzata su molti siti di gossip nei principali paesi. La coppia è sempre stata un modello per tutti e i due hanno anche due figli, sebbene non ci sia mai stato un matrimonio tra i due.

Un dettaglio della possibile crisi arriva dai social: infatti, Shakira ha smesso di condividere immagini di o con Piqué sul suo profilo Instagram e l’ultimo post insieme risale al 21 marzo

Lui l’ha tradita: dove e con chi

Pare che il calciatore abbia tradito la sua compagna e sia stato anche scoperto. La notizia esclusiva è stata lanciata dal magazine El Periodico. Sembra addirittura che Gerard Piqué sia tornato a vivere da solo in un suo vecchio appartamento. “Abbiamo una notizia esclusiva che riguarda il mondo del calcio: il difensore dell’FC Barcelona, ​​Gerard Piqué, ha tradito Shakira. La cantante l’ha beccato con un altra e stanno per separarsi. Il capitano del Barça e la cantante colombiana stanno attraversando un momento sentimentale di forte crisi e lui è tornato a vivere da solo nel suo vecchio appartamento in via Muntaner a Barcellona.

lei ha scoperto tutto e per questo è decisa a separarsi. È così. È successo. Ecco perché c’è una rottura. Forse non non riusciranno a superare questa botta”.

