Chi era Andrea Evans, causa morte e carriera dell’attrice di Beautiful

Andrea Evans, attrice americana celebre per il suo ruolo nella soap opera Beautiful, è morta all’età di 66 anni. È scomparsa il 9 luglio, nella sua casa a Pasadena, in California, dopo anni di lotta contro un tumore al seno. A darne la notizia è stato il suo agente, Nick Leach, che lo ha comunicato al Los Angeles Times. “Andrea era una persona straordinaria.” -ha dichiarato il marito dell’attrice, Stephen Rodriguez, in un’intervista concessa a People– “La sua forza incrollabile, la sua positività e il suo spirito indomito ci hanno ispirato in ogni momento della sua impavida lotta contro questa malattia implacabile. Ha affrontato le sfide con grazia, resilienza e un amore duraturo per la vita. Io e Andrea abbiamo trascorso più di 30 anni insieme. Era una moglie e una madre fantastica. Era la mia roccia. Il cancro ha ucciso Andrea, ma non ha ucciso il suo spirito. Quello spirito è vivo e vegeto e vive in ognuno di noi, che lei ha toccato”.

Carriera e vita privata: il successo televisivo, lo stalker e il ritiro dalle scene

Nata ad Aurora, nell’Illinois, il 18 giugno 1957, Andrea Evans ha cominciato a farsi conoscere nel mondo dello spettacolo partecipando a diversi concorsi di bellezza. Nel 1978 ottiene i suoi primi ruoli da attrice, recitando nel film horror Fury e nella miniserie televisiva The Awakening Land. Entra così nel radar della direttrice di casting Mary Jo Slater che ingaggia Andrea per la soap opera Una vita da vivere, dove appare in ben 89 episodi, andati in onda tra 1979 ed il 2011. Nel 1999 arriva la chiamata di Beautiful, dove per anni interpreta Tawny Moore, madre di Amber Moore. Il suo lavoro in televisione le vale due nomination agli Emmy Awards, l’ultima risalente al 2015, per la serie web DeVanity.

Prima di tornare alla ribalta negli ultimi anni, Andrea Evans si era presa un lungo periodo di pausa dai riflettori, svelando solo in seguito il motivo della sua decisione. Per oltre dieci anni, infatti, l’attrice è stata tormentata da un pericoloso stalker che le ha reso impossibile continuare la sua carriera televisiva. In un episodio specifico, mentre lavorava ad un episodio di Una vita da vivere, Andrea se lo ritrovò davanti e l’uomo si tagliò i polsi di fronte a lei. Per anni lo stalker, un immigrato russo che soffriva di schizofrenia, continuò a mandarle lettere e minacce scritte con il suo sangue. In un’intervista concessa a People nel 2008, Evans ha confessato che quest’esperienza l’ha turbata nel profondo: “La paura mi ha cambiata per sempre. Non c’è modo di non farlo”.

Vita privata, marito e figli di Andrea Evans

Andrea Evans era sposata da quasi trent’anni con l’avvocato americano Stephen Rodriguez, suo marito dal 10 gennaio 1998. Nel 2004 la coppia adotta una figlia di nome Kylie, che ha compiuto 18 anni nel 2022. L’attrice aveva celebrato questo momento della crescita di sua figlia facendosi un tatuaggio abbinato con lei. Lo ha annunciato lei stessa in un breve post sul suo profilo Instagram: “Kai ed io ci siamo fatte tatuaggi abbinati per il suo diciottesimo compleanno! Se guardate più da vicino il mio ha una K mentre il suo ha una A. Amo così tanto la mia bambina”.