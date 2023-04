Deragliamento di un treno merci tra Firenze e Bologna: ritardi e cancellazioni di corse

Deragliamento di un treno merci con diversi carri coinvolti. Sulla linea Firenze-Bologna ci sono ritardi di corse in queste ore.

Deragliamento di un treno merci sulla linea tra Firenze e Bologna. L’incidente si è verificato nella notte ma non c’è stato nessun ferito, come ha annunciato Rfi in una nota ufficiale diffusa. Tuttavia, si prevedono ritardi e cancellazioni di diverse corse.

Deragliamento di un treno merci tra Firenze e Bologna

Nelle ultime ore, verso le ore 2.20 di questa notte, si è verificato un deragliamento di alcuni carri di un treno merci nella stazione di Firenze Castello. “Lo svio ha provocato danni all’infrastruttura, ma nessuna conseguenza a persone. Rfi, insieme alle imprese di trasporto, sta riprogrammando i servizi e informando i viaggiatori nelle stazioni e con tutti gli strumenti a disposizione. La circolazione ferroviaria sulla dorsale nord-sud resterà fortemente compromessa per alcune ore, con cancellazioni totali e parziali di corse, finché non sarà ripristinata l’efficienza dell’infrastruttura sulla quale stanno intervenendo i tecnici di Rfi. Seguiranno ulteriori informazioni“, fa sapere in una nota ufficiale Rfi.

Ritardi e cancellazioni di corse

“La circolazione ferroviaria è interrotta tra Firenze e Bologna sia sulla linea ad Alta Velocità, sia su quella storica a causa dello svio di alcuni carri di un treno merci nella stazione di Firenze Castello”, si legge nella nota di Rfi. “Nell’interruzione sono coinvolti i servizi AV sulla linea Milano-Roma e Venezia-Roma e sulla linea regionale Firenze-Prato-Viareggio – prosegue la nota –. In direzione nord sono garantiti alcuni collegamenti AV fino a Firenze e in direzione sud fino a Bologna. I tecnici di Rfi sono al lavoro ma la circolazione resterà perturbata per le prossime ore con la cancellazione parziale e totale di corse AV e regionali”.

LEGGI ANCHE: Milano, lavori in stazione: annullati per tre giorni i treni per Monza