Creed 3: uscita, trama e cast del nuovo film con Michael B. Jordan

Creed 3: è stata svelata la prima immagine in un poster. Dunque, si avvicina lo sviluppo completo del terzo capitolo dello spin-off di Rocky, tra novità e sorprese.

Creed 3: uscita

Michael B. Jordan ritorna protagonista nel ruolo di Adonis “Donnie” Creed nel primo poster ufficiale di Creed III. La MGM ha esposto questo poster promozionale alla Licensing Expo di Las Vegas. Il film uscirà nelle sale cinematografiche a partire dal 23 novembre 2022.

Creed 3: trama

Nonostante non si hanno ancora informazioni ufficiali sulla trama di Creed III, Jonathan Majors è stato scelto per interpretare il principale avversario di Donnie. Michael B. Jordan ha commentato proprio la scelta di Majors: “Jonathan è semplicemente un attore incredibile e una persona incredibile. Tra me e lui c’è stata sintonia sin dalla prima volta che abbiamo parlato. Quando gli ho presentato il film lui mi è stato immediatamente dietro e da lì è partito tutto, capisci?” ha spiegato Jordan.

Il regista di Creed 3 ha poi proseguito: “Ha così tanti talenti e carte da poter mettere sul tavolo. Era semplicemente perfetto per il ruolo, è stato un incontro voluto dal paradiso. Sono incredibilmente fortunato. È una vera benedizione per noi averlo dalla nostra, non vediamo l’ora che tutti possano vedere ciò che è in grado di fare“.

Cast del film

B. Jordan oltre ad intrepretare il suo ruolo di Donnie Creed, debutta alla regia con questo film, scritto da Keenan Coogler (Space Jam: A New Legacy) e Zach Baylin (King Richard) basandosi su una storia di Ryan Coogler (Black Panther: Wakanda Forever), regista del primo film spin-off.

Il resto del cast vede Tessa Thompson (Thor: Amore e tuono), Phylicia Rashad (Soul), Wood Harris (Empire) e Florian Munteanu (Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli) riprendere i loro ruoli rispettivamente di Bianca Taylor, Mary Anne Creed, Tony “Little Duke” Evers e Viktor Drago.

Inoltre, Creed III è il primo film della serie Rocky a non avere nel cast Sylvester Stallone nei panni di Rocky Balboa, anche se Stallone rimane ancora legato al progetto come produttore.

