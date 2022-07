L’ex capitano della Roma Francesco Totti, dopo la rottura con Ilary Blasi, prova a ripartire rifugiandosi nella sua nuova passione: il padel.

Francesco Totti si rifugia nel padel dopo la rottura con Ilary

Le prime immagini dell’ex capitano della Roma dopo la rottura della moglie Ilary Blasi arrivano dai campi del Fight Club che si trovano all’interno dell’Heaven Sporting club in zona Morena. Ha giocato un paio di ore a padel insieme all’ex compagno Vincent Candela, così da sfogare il proprio stress a seguito dell’ufficializzazione della crisi con la moglie.

A postare un video che ritrae i due giocare a padel insieme proprio l’amico Vincent Candela che, in una storia su Instagram, ha voluto dedicare un pensiero che sa tanto di “carezza” all’amico Totti: “Non si perde mai, si vince o si impara”, ha scritto l’ex difensore.

Ilary Blasi in Tanzania per l’addio a Totti: il look della partenza

Ilary Blasi invece, per affrontare la separazione da Totti lontano da occhi indiscreti, ha deciso di partire per la Tanzania assieme alle figlie e alla sorella Silvia Blasi.

Nella sua partenza verso la Tanzania assieme a figli e sorella, Ilary ha sfoggiato come look una tracolla chanel in pelle trapuntata accompagnata da un maxi trolley.