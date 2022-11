Ballando con le Stelle, Montesano si sfoga dopo la squalifica. Le parole strane di Selvaggia Lucarelli

Ballando con le Stelle, Montesano ha parlato in un'intervista a La Zanzara dopo la sua squalifica dal programma di Rai 1.

Ballando con le Stelle, Montesano si è sfogato in un’intervista a La Zanzara, motivando le sue azioni dopo al squalifica dal programma di Rai 1. Intanto, Selvaggia Lucarelli si lascia andare a delle dichiarazione che fanno pensare a un addio come giudice.

Ballando con le Stelle, Montesano si sfoga dopo la squalifica

Enrico Montesano dopo essere stato squalificato dal programma di Rai 1 “Ballando con le Stelle” è tornato alla carica sfogandosi in un’intervista a La Zanzara: “Mi auguro di essere richiamato.

C’è stata una reazione eccessiva ed esagerata, ma alla luce dei chiarimenti potrei tornare: potrebbero darmi una penalità, una squalifica per una puntata. Io sono per natura ed educazione pronto al dialogo e a trovare una soluzione di compromesso”, ha detto Montesano.

“Forse ero un personaggio scomodo che non aveva raccolto alcuna provocazione in sei settimane“, ha ripetuto l’attore. Poi, ha aggiunto: “Mi sembra una maglietta di distrazione di massa.

Qualcuno probabilmente non gradiva la mia presenza lì e hanno preso la palla al balzo”. Sul riferimento neofascista ha detto: “Mi offende, mi devono chiedere scusa, devo essere riabilitato, non ho questo tipo di storia”. Infine, una puntualizzazione: “La decima mas ha preso la medaglia d’oro. Se vai sul sito del Quirinale ci sono i riferimenti, anche sui siti delle Forze Armate e della Marina Militare. Cancellate tutto. Se avessi indossato una maglia con il Che o Mao non sarebbe successo nulla”.

Le parole strane di Selvaggia Lucarelli

Nelle ultime ore sono arrivate delle dichiarazioni strane di Selvaggia Lucarelli dopo la sua denuncia e la conseguente squalifica di Montesano. “Forse rientra lui ed esco io. Ho questa sensazione. Sento che la mia sedia schricchiola…”, ha detto nel salotto tv di Alberto Matano in relazione al caso Montesano. Il conduttore a sua volta ha minimizzato affermando: “Non mi pare, anche alla luce degli ultimi sviluppi…”.

LEGGI ANCHE: Enrico Montesano espulso da Ballando con le Stelle: il motivo e le scuse dell’attore