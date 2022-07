Totti e Ilary, quando è cominciata la crisi? Il primo segnale della rottura

La crisi tra Francesco Totti e Ilary Blasi, quando è cominciata? Secondo diversi esperti di gossip, c’erano evidenti segnali di rottura da tempo. Il primo risalirebbe a molto tempo fa: cos’è che ha insospettito i giornali?

Totti e Ilary, la crisi evidente: quando è cominciata?

Nonostante le smentite, le voci di febbraio sono state confermate: la rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi è ormai ufficiale. L’indiscrezione di Dagospia si è rivelata veritiera, la coppia ha comunicato la fine della loro storia tramite l’ANSA nella serata dell’11 luglio 2022: “Dopo vent’anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato“. Secondo il settimanale Chi, entrambi avrebbero già cominciato nuove relazioni.

Per Totti pare ormai confermata la storia d’amore con Noemi Bocchi: i due sono stati visti più volte insieme in giro per Roma. Il matrimonio pare sia scoppiato a causa dell’infedeltà di Ilary Blasi, che si sarebbe invaghita di un giovane affascinante ancora non identificato, frequentato durante le riprese dell’Isola dei Famosi.

Il primo segnale, Totti e Ilary in crisi da febbraio: “Disoccupata all’improvviso”

I giornali di gossip sostenevano da tempo che l’atmosfera in casa Totti fosse tutt’altro che serena.

Secondo Repubblica il primo segnale della rottura risale proprio a metà febbraio, periodo in cui hanno cominciato a circolare le prime voci. In quel periodo, infatti Francesco Totti ha licenziato Melory Blasi, sorella di Ilary e addetta alle sue comunicazioni. Lo aveva annunciato lei stessa sul suo profilo Instagram, in cui si era detta sorpresa della decisione improvvisa: “Ebbene sì ragazzi, anche io sono disoccupata! Ci ho messo un po’ a dirvelo, perché dovevo metabolizzare”. Una scelta strana e immotivata, a prima vista, che tuttavia diventa sensata se si tiene d’occhio la sequenza degli eventi.

Secondo molti giornali, infatti, a febbraio Francesco ed Ilary stavano già trattando per il divorzio. In questo caso i due potrebbero essersi lasciati ben prima, attorno a gennaio se non addirittura nel 2021.