Joseph Carta, chi è il figliastro di Laura Pausini ad Amici

Joseph Carta - ora ad Amici - è il figliastro di Laura Pausini, che suo marito Paolo Carta ha avuto con la sua ex compagna Rebecca Galli

Joseph Carta è il figliastro di Laura Pausini, che suo marito Paolo Carta ha avuto con la sua ex compagna Rebecca Galli. In questa nuova edizione di Amici, si è presentato come concorrente.

Chi è Joseph Carta

Joseph Carta, Ventitrè anni già compiuti, è un cantautore che si fa chiamare Holden. Figliastro della cantante Laura Pausini, è uno dei tre figli che il chitarrista Paolo Carta – marito della cantante – ha avuto dall’ex Rebecca Galli. Dall’unione sono nati anche Jader, nato nel 1995, e Jacopo, classe 1996.

Appassionato di musica fin da quando era giovane, Joseph è un cantautore che scrive i suoi testi, la musica e si occupa anche della produzione. Uno dei suoi inediti è “Dimmi che non è un addio” .

Amici 2023

Joseph è una personalità già conosciuta nel panorama musicale romano. Su Spotify ha ben 314mila ascoltatori mensili, la sua pagina Instagram conta oltre 40mila follower. Nonostante la giovane età, Holden è già quindi conosciuto e ora può sfruttare la visibilità del talent per farsi conoscere ancora meglio.

Gli ex figli d’arte ad Amici

Non è la prima volta che Amici ospita figli d’arte nella propria scuola. Prima di Joseph, infatti, si erano iscritti ad Amici anche LDA, figlio del cantante Gigi d’Alessio, e Angelina Mango, figlia del cantante Mango.