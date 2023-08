Federica Masolin, chi è la conduttrice di Sky: vita privata, laurea, fidanzato e la Champions League

Federica Masolin è la nuova conduttrice scelta da Sky per le notti di Champions League per la stagione 2023-24.

Federica Masolin è il nuovo volto delle notti di Champions League di Sky Sport per la nuova stagione 2023-24. Negli ultimi anni ha seguito i motori ma ha avuto esperienze in passato nel calcio sempre nella redazione di Sky.

Federica Masolin, chi è: vita privata

Federica Masolin è nata a Milano il 7 maggio 1985. Dopo la laurea in Letterature Moderne conseguita presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano, ha iniziato il suo percorso da giornalista nella redazione di Sky Sport. Poi, ha intrapreso l’avventura a bordocampo per le serie A1 maschile e femminile di pallavolo. Nel 2001 Federica ha iniziato a seguire la Serie A e la Serie B come inviata a bordocampo per Sky Sport; nel 2011 ha condotto il contenitore di Sky Sport dedicato alla Copa América e l’Euro Calcio Show, dedicato ai campionati di calcio internazionali. Nel 2012 ha seguito le Olimpiadi di Londra per Sky Sport ed ha iniziato la conduzione dei programmi di Sky Sport 24. Dopo quell’esperienza, Federica ha seguito inoltre le Olimpiadi Invernali di Sochi del 2014. Dal 2014 ha fatto parte del team della tre giorni di Sky Sport dedicata alla Formula 1.

Federica Masolin: fidanzato

I rumors di gossip hanno parlato di una possibile relazione con il suo collega di Sky Sport, Peppe Di Stefano, cronista sportivo che segue le vicende e notizie del Milan. Pare addirittura che la relazione sia durata ben tre anni ma non ci sono state mai conferme.

Dai motori alla Champions League

La Msolin è la nuova conduttrice delle notti di Champions League su Sky. Insieme a lei confermati Alessandro Del Piero, Fabio Capello, Esteban Cambiasso. Nelle altre competizioni: Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio, da Beppe Bergomi a Luca Marchegiani, Giancarlo Marocchi e tanti altri, ma ci saranno anche special guest come Giorgio Chiellini. Quest’anno le coppe europee avranno un testimonial d’eccezione, José Mourinho, che sarà il nuovo volto della campagna per le tre competizioni Uefa targata Sky Sport.

