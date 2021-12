Tiberio Timperi, vita privata: fidanzata, figlio, ex moglie, Miriam Leone

Chi è Tiberio Timperi: un giornalista e conduttore radiotelevisivo italiano. la sua carriera è partita dalle radio per poi spostarsi nel mondo dello spettacolo e della conduzione televisiva.

Tiberio Timperi, vita privata

Tiberio Timperi è nato a Roma il 19 ottobre 1964 ed è un giornalista e conduttore radiotelevisivo italiano.

Dal 1977 al 1983 Tiberio Timperi è stata la voce di diverse emittenti radiofoniche tra cui Punto Radio (Firenze) e Radio Centro Suono (Roma). Tra il 1983 e il 1987 ha condotto la trasmissione radiofonica D.J. Jolly di Raistereouno, Radio Due Hit Parade, RaistereoDue “FM Musica”.

Nel 1991 è passato a Mediaset, dove ha lavorato al TG4 e a Studio Aperto. Poi nel 1997 Timperi è ritornato alla Rai e per 14 anni ha condotto, sui Rai 2 Mezzogiorno in famiglia e Mattina in famiglia. Nel 2018 ha condotto La vita in diretta al posto di Marco Liorni. Infine, da settembre 2019 Timperi è tornato alla conduzione di UnoMattina in famiglia, insieme a Monica Setta.

Il conduttore è fidanzato?

Non sembra che Timperi si sia fidanzato dopo la separazione con l’ex moglie. Dalle notizie che circolano pare che il conduttore sia dedito a dividere il suo tempo tra i lavoro e il figlio Daniele avuto dal matrimonio non finito benissimo.

Timperi, figlio

Tiberio Timperi ha un figlio, Daniele, nato dall’amore con l’ex moglie Orsola Adele Gazzaniga. Dopo il divorzio, la coppia si è scontrata in una lunga battaglia legale per ottenere l’affidamento del figlio, dato infine alla madre.

L’esperienza della separazione e l’affidamento del figlio all’ex moglie ha ispirato il giornalista nella scrittura di ben due libri: Amarsi per sempre! Sposarsi?, pubblicato nel 2007, e Nei tuoi occhi di bambino, stampato nel 2012.

Il rapporto con l’ex moglie

Timperi ha sposato in passato Orsola Adele Gazzaniga con cui il conduttore è convolato a nozze nel 2005 dopo tre anni di fidanzamento. Purtroppo, il matrimonio è durato solo qualche mese e i due si sono separati scontrandosi in una lunga battaglia legale.

Tiberio Timperi e Miriam Leone

Il nome di Timperi è stato in passato molto chiacchierato ed avvicinato al nome di un’attrice bella e famosa come Miriam Leone. In passato si vociferava che ci fosse un flirt tra il conduttore e l’ex Miss Italia Miriam Leone. La presunta storia, però, è stata smentita.