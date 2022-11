Messa in tv domenica 13 novembre 2022: dove vederla in diretta, orari, palinsesto

Tutte le informazioni su dove vedere la Santa Messa di domenica 13 novembre 2022 in diretta tv: orari e palinsesto canale per canale.

Dove vedere in diretta tv la messa di oggi, domenica 13 novembre 2022? Tutti gli orari e le informazioni sul palinsesto per seguire la funzione domenicale comodamente da casa se non potete recarvi in chiesa.

Messa in tv, domenica 13 novembre 2022: dove vederla in diretta

Dove è possibile seguire in diretta televisiva la Santa Messa di oggi, domenica 13 novembre 2022? Ecco tutti gli orari e le trasmissioni in programma nelle prossime ore sui canali nazionali, per chi è impossibilitato a recarsi direttamente in chiesa oggi.

Papa Francesco si prepara a celebrare la sacra funzione dalla Basilica di San Pietro, in occasione della Sesta Giornata Mondiale dei Poveri: “La solidarietà è proprio questo: condividere il poco che abbiamo con quanti non hanno nulla, perché nessuno soffra”. La Messa del Santo Padre sarà trasmessa su Rai 1 e Canale 5, rispettivamente a partire dalle ore 9.50 e dalle ore 10.

A partire dalle ore 12, invece, sarà possibile assistere alla recita dell’Angelus sia Rai 1 che su TV2000.

Chi invece non ha modo di assistere alle celebrazioni mattutine può invece seguire in tv le messe serali, trasmesse su TV2000 e Tele Padre Pio. Ricordate, inoltre, che è possibile seguire le funzioni anche in diretta streaming, sfruttando servizi come RaiPlay o la pagina live di TV2000.

Palinsesto: gli orari canale per canale

RAI 1:

9.50: Santa Messa dalla Basilica di San Pietro con Papa Francesco.

CANALE 5:

10.00: Santa Messa.

TELE PADRE PIO:

7.30: Santa Messa.

11.30: Santa Messa.

18.00: Santa Messa.

TELE PACE:

7.30: Santa Messa, in diretta dalla Santa Casa di Loreto.

9.00: Santa Messa, in diretta dalla Cappellina San Giovanni Paolo II.

TV2000: