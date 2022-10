Teresa Langella, chi è l’ex tronista di Uomini e Donne: GF Vip, vita privata, fidanzato

Chi è Teresa Langella, ex tronista di Uomini e Donne. La bella influencer classe 1992 è stata anche una tentatrice a Temptation Island e ha un passato da cantante neomelodica. Secondo alcune voci potrebbe essere una delle nuove concorrenti del GF Vip 7.

Chi è Teresa Langella, carriera e vita privata dell’ex tronista di Uomini e Donne

Nata a Napoli il 31 gennaio 1992, Teresa Langella ha 30 anni ed è una nota influencer, che ha trovato la fama grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne.

Partecipa per la prima volta alla trasmissione nel 2010, a 18 anni, nel ruolo di corteggiatrice prima di Leonardo Greco e poi di Andrea Angelini. Nel 2018 torna in tv come tentatrice nella sesta edizione di Temptation Island. Nello stesso anno torna ad Uomini e Donne stavolta nel ruolo di tronista. A conquistarla è un ex collega tentatore, Andrea Dal Corso.

Non c’è solo la tv nella carriera di Teresa Langella nel mondo dell’intrattenimento. In passato, infatti, ha provato a sfondare come cantante neomelodica, trovando un discreto successo a livello locale.

Dopo l’esperienza da tronista, ha pubblicato il suo primo singolo, Controcorrente. Ha inoltre alle spalle alcuni ruoli da attrice, sia al cinema che in tv. Oggi si è fatta strada nel mondo della radio e lavora come speaker a Radio 105.

Teresa Langella al Grande Fratello Vip 7?

Secondo alcune voci di corridoio, Teresa Langella è una tra i papabili vip pronti ad entrare nel cast del Grande Fratello Vip 7. Le tante espulsioni e abbandoni imprevisti avrebbero convinto gli autori a rinfoltire un po’ il gruppo di famosi concorrenti e la tronista è una dei candidati più intriganti. Oltre a lei potrebbero entrare nella casa anche Dayane Mello, Umberto Smaila e Patrizia De Blanck.

Vita privata: fidanzato, Instagram, molestie

Il dating show di Maria De Filippi ha portato fortuna a Teresa Langella, che ha trovato l’amore nel corteggiatore Andrea Dal Corso. Dopo qualche dubbio iniziale, che ha portato ad una separazione per qualche mese, i due si sono ufficialmente fidanzati nel 2019. Già dal 2020 girano voci che i due siano già pronti a sposarsi. Per il momento, tuttavia, non ci sono ancora conferme su un’eventuale data.

Teresa non sta più nella pelle, come spiega a Uomini e Donne Magazine, ma il lavoro si mette in mezzo: “Andrea, sbrigati, voglio la proposta! I nostri impegni non ci permettono di fissare una data ufficiale. Vorrei essere sorpresa in un momento improbabile e in un luogo impensabile. Magari mentre ci stiamo lanciando col paracadute”. Nonostante la questione nozze Teresa e Andrea restano legatissimi, come dimostrano i tanti post affettuosi sulla pagina Instagram dell’ex tronista.

Langella ha raccolto un ampio seguito da circa 905mila follower e pubblica spesso scatti in compagnia del suo amato.

Le molestie subite, la denuncia dell’ex tronista: “Il tempo non ha cambiato nulla”

Nell’ottobre del 2021 ha raccontato attraverso le stories del suo profilo Instagram un brutto dramma: è stata abusata da un medico chirurgo da cui era in cura. Ha detto in merito: “Ho vissuto nella convinzione di poter insabbiare il ricordo, che il tempo potesse cambiare le cose. Il tempo non ha cambiato nulla. La soluzione è stata gridare: ”BASTA!”. Oggi in quell’aula ho guardato dritto negli occhi il giudice e raccontare come mi sono sentita, mi ha resa libera. Un medico chirurgo mi ha molestata utilizzando il suo ruolo per approfittare di me. Ok… sono riuscita a dirlo e mi tremano le mani. Non sono l’unica a cui è capitato e purtroppo non sarò nemmeno l’ultima, ma da oggi, quell’enorme peso sul cuore, non c’è più“.