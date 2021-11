Chi sono Teresa Langella e Andrea Dal Corso di Uomini e Donne

Chi sono Teresa Langella e Andrea Dal Corso: lui è un imprenditore, modello e influencer, ex concorrente di Temptation Island, ha partecipato a Uomini e Donne, dove ha corteggiato Teresa Langella.

Chi è Teresa Langella

Teresa Langella è nata il 31 gennaio del 1992 a Napoli. Teresa è stata una cantante neomelodica. Ha partecipato la prima volta a Uomini e Donne all’età di 18 anni.

Esperienza anche nel mondo della recitazione. Al Cinema ha partecipato in un film di Paolo Sorrentino, nel suo film Reality. In televisione ha avuto un ruolo da attrice nella mini serie Sotto Copertura – La Cattura di Zagaria, trasmessa su Rai 1 nel 2017.

Nel 2018, la bellissima modella partenopea è approdata sulle coste della Sardegna per insidiare le coppie in gara a Temptation IslandDopo l’esperienza come tentatrice, nell’autunno del 2018 Teresa è tornata nel luogo del delitto, a Uomini e Donne. Con un altro ruolo stavolta, quello di tronista.

Dal 2019, è fidanzata con Andrea Dal Corso conosciuto a Uomini e Donne, con cui sembra avere un ottimo feeling. I due hanno anche parlato di matrimonio già nel 2020, ma questo non si è ancora svolto.

Nell’ottobre del 2021 ha raccontato attraverso le stories del suo profilo Instagram un brutto dramma: è stata abusata da un medico chirurgo da cui era in cura. Ha detto in merito: “Ho vissuto nella convinzione di poter insabbiare il ricordo, che il tempo potesse cambiare le cose. Il tempo non ha cambiato nulla. La soluzione è stata gridare: ”BASTA!” . Oggi in quell’aula ho guardato dritto negli occhi il giudice e raccontare come mi sono sentita, mi ha resa libera. Un medico chirurgo mi ha molestata utilizzando il suo ruolo per approfittare di me. Ok… sono riuscita a dirlo e mi tremano le mani. Non sono l’unica a cui è capitato e purtroppo non sarò nemmeno l’ultima, ma da oggi, quell’enorme peso sul cuore, non c’è più“.

Chi è Andrea Dal Corso

Andrea Dal Corso è un imprenditore, modello e influencer, ex concorrente di Temptation Island, ha partecipato a Uomini e Donne, dove ha corteggiato Teresa Langella.

Andrea Dal Corso nasce a Venezia nel 1987. Dal Corso, da sempre appassionato di vino, diventa imprenditore vinicolo, creando sette etichette. Ex obeso (ha dichiarato di aver pesato fino a 130 kg), Andrea cambia stile di vita, diventando modello ed entrando nello showbusiness. Ha partecipato a Temptation Island come single tentatore.

Andrea Dal Corso, anche detto Andrew, è un imprenditore vinicolo, vincitore del titolo di “Uomo Ideale” al concorso di bellezza Mister Italia, modello e noto volto televisivo. Ha preso parte a numerose campagne pubblicitarie nel mondo della moda, ha partecipato nel 2018 a Temptation Island come single tentatore, diventando un influencer oltre 830mila followers su Instagram.

Andrea è stato anche un corteggiatori di Uomini e Donne 2018, la trasmissione di Maria De Filippi. Dopo un’intesa promettente con Mara Fasone, quando questa lascia il programma, Andrea diventa il corteggiatore di Teresa Langella.

Purtroppo, dopo l’arrivo del nuovo lavoro di Teresa come speaker di Radio105, la coppia entra in crisi, iniziando a dividersi tra due case, una a Roma e una a Milano. E’ stata proprio Teresa, intervistata da Uomini e Donne Magazine ad ammettere le difficoltà, chiarendo che non sarà possibile continuare una relazione a distanza