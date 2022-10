Gf Vip 7, nuovi concorrenti in arrivo? Alfonso Signorini è al lavoro per nuovi concorrenti da inserire nella casa

Dopo l’uscita di alcuni concorrenti dalla casa del casa del Grande Fratello Vip 7 che non sarebbero dovuti uscire in anticipo – squalificati o eliminati dopo il caso Bellavia – Alfonso Signorini starebbe sondando nuovi concorrenti da inserire nella casa del Grande Fratello. Ma cosa dicono i rumors sui nuovi concorrenti del Gf Vip 7?

Gf Vip 7, nuovi concorrenti: chi potrebbe entrare nella casa?

Secondo quelli che sono i rumors in merito ai nuovi concorrenti che potrebbero entrare nella casa, già si rincorrono diverse voci.

La modella brasiliana Dayane Mello, ex protagonista del reality show e anche grande amica dell’ex gieffina Soleil Sorge, avrebbe avuto un primo contatto con il conduttore Signorini e sarebbe già avviata la trattativa per andare nella Casa come concorrente. Il suo, però, non è l’unico nome che gira.

I possibili concorrenti

Secondo quando anche rivelato da Dagospia, a poter entrare nella casa come nuovi concorrenti del gf Vip 7 potrebbero esserci Helena Prestes, ex di Antonino Spinalbese.

In passato, ha partecipato con Nikita Pelizon a Pechino Express. Altro nome che gira, però, è anche quello di Max Bertolani, ex di Pamela Prati. Possibilità vi sono, però, anche per Teresa Langella, Umberto Smaila e Patrizia De Blanck.

Saranno davvero loro i prescelti per entrare nella casa del Grande Fratello Vip 7? Non resta, a questo punto, che aspettare le nuove puntate.