Chi era Denise Galatà, la ragazza trovata morta sulla riva del fiume Lao in Calabria

Denise Galatà è la 18enne trovata morta su una sporgenza della riva destra del fiume Lao. Il corpo è stato ritrovato in mattinata, e il rinvenimento è avvenuto sott’acqua non lontano dal punto in cui il gommone si è ribaltato.

La 18enne, scomparsa mentre faceva rafting nel fiume Lao del Parco del Pollino in Calabria, si trovava con la scuola in gita scolastica che però si è trasformata in una tragedia. Sono ancora in corso le ricerche. Il ministro Valditara ha ora disposto accertamenti sulla vicenda.

Denise Galatà, chi è la ragazza dispersa mentre faceva rafting

Denise Galatà ha solo 18 anni, il cui corpo è stato trovato, è scomparsa mentre faceva rafting nel fiume Lao, nel comune di Laino Borgo, provincia di Cosenza. La 18enne è originaria di Cinquefrondi e si trovava nella giornata di martedì 30 maggio in gita scolastica insieme ai suoi compagni di classe dell’Istituto Rechichi di Polistena. Era stata organizzata l’escursione nel parco del Pollino con l’esperienza del rafting nel fiume Lao.

Tuttavia, la gita scolastica si è trasformata in tragedia. Probabilmente le acque si erano ingrossate a causa delle piogge dei giorni scorsi e così ad un certo punto il gommone si è ribaltato e Denise insieme a tre suoi compagni sono caduti nel fiume. Mentre i tre ragazzi sono riusciti a risalire sul gommone, la diciottenne, invece, è stata trascinata dalla forza del fiume. “Di colpo tutti i gommoni hanno sbattuto uno contro l’altro, chi è caduto, chi si teneva, sopra al nostro ne è finito un altro – hanno raccontato gli studenti nelle chat con i loro prof rimasti a Polistena e i loro genitori – Per non so quale santo noi non siamo caduti, ma altri sono stati mezz’ora a mollo nell’acqua ghiacciata, ci facevano spostare di qua e di là per aiutarci”.

Ricerche in corso della studentessa

Immediatamente è stato lanciato l’allarme e a lavoro si sono messi i vigili del fuoco del comando di Cosenza, il nucleo speleo alpino e le associazioni di volontariato. Anche un elicottero dell’Aeronautica militare giunto da Gioia del Colle, si è unito alle ricerche che andranno avanti per tutta la notte. Le ricerche, sospese a tarda ora, sono riprese di nuovo all’alba e il corpo è stato trovato la mattina del 31 maggio. La direzione delle indagini è stata assunta dal procuratore capo della città del Pollino, Alessandro D’Alessio.

