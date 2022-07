Chi è Fernando Alonso, pilota di F1: carriera, vittorie, fidanzata, record

Fernando Alonso è un pilota automobilistico spagnolo, attivo in Formula 1. In carriera si è laureato due volte campione del mondo di Formula 1 con la scuderia Renault. Attualmente è un pilota del team Alpine.

Chi è Fernando Alonso

Fernando Alonso, pilota di f1, è nato il 29 luglio 1981 ed ha quindi 41 anni. Due volte campione del mondo in F1, ha trionfato anche a Le Mans nel 2018 e 2019 e a Daytona nel 2019.

Nato ad Oviedo (nord della Spagna), Alonso è figlio di Ana, mamma che lavorava in un grande magazzino. Il papà, invece, era stato assunto in una fabbrica di esplosivi ma era anche un grande appassionato di kart e di auto, passione poi trasmessa al figlio Fernando. Alonso è anche ambasciatore UNICEF.

Carriera

Fernando Alonso, soprannominato Magic Alonso e El Nano, è il pilota spagnolo di F1 di maggior successo. La sua passione per la F1 nasce fin da quando era molto giovane, ed è riuscito a vincere il campionato del mondo con la scuderia Renault nel 2005 e nel 2006. Successivamente divenne un pilota della Ferrari, dove però non riuscì a conquistare un terzo campionando del mondo fermandosi a due.

Nel 2018 annunciò il ritiro dalle corse di Formula 1, per poi tornare a partire dal 2021.

Non solo F1

Fernando Alonso, oltre ad aver vinto il campionato di Formula 1 per due volte, ha anche trionfato anche a Le Mans nel 2018 e 2019 e a Daytona nel 2019. C’è poi da segnalare che Alonso ha partecipato ad altre gare di grande rilevanza, come tre edizioni della 500 Miglia di Indianapolis e ad un Rally di Dakar.

Alonso verso un nuovo record

Alonso punta a vincere una nuova gara di Formula 1 con il team Alpine per diventare il pilota più anziano di sempre a vincere un Gran Premio di Formula 1. Michael Schumacher infatti, che era tornato all’età di 40 anni a gareggiare tra i grandi, non era riuscito nell’impresa di vincere un gran premio a quell’età motivo per cui il pilota spagnolo è pronto a voler fare la storia.

Ex moglie e fidanzata

Fernando Alonso è stato sposato con Raquel Del Rosario, da cui nel 2011 si è separato. La spagnola di Gran canaria e cantante del gruppo El Sueño de Morfeo è stata la prima fidanzata ufficiale e poi moglie di Fernando dal 2006, ma il loro rapporto è poi entrato in crisi fino a poi arrivare al divorzio. Ora ha una nuova fidanzata.