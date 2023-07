Temptation Island 2023, anticipazioni finale: cosa succederà alle ultime coppie?

Temptation Island 2023, le anticipazioni per la puntata finale. Cosa succederà alle ultime due coppie rimaste in Sardegna? Che cosa ci aspetta nella puntata di stasera? Ecco qualche piccolo assaggio sulla conclusione del reality condotto da Filippo Bisciglia.

Temptation Island 2023, anticipazioni puntata finale 31 luglio

La puntata finale di Temptation Island 2023 andrà in onda lunedì 31 luglio alle 21.30 su Canale 5. Il reality show estivo più seguito in Italia si avvia verso la sua conclusione, con Filippo Bisciglia che si prepara a guidare le ultime coppie nel loro confronto definitivo. Dopo la brusca rottura tra Mirko e Perla, che hanno lasciato il resort insieme ai loro rispettivi tentatori, Greta ed Igor, restano in Sardegna solo due coppie in bilico: da un lato Daniele e Vittoria e dall’altro Ale e Federico. Il loro percorso a Temptation Island è stato molto tribolato. Anche per questo è improbabile che decidano di lasciare il programma insieme. Cosa succederà?

Il destino delle ultime coppie, cosa si diranno al falò?

Il video delle anticipazioni della sesta e ultima puntata di Temptation Island mostra una situazione critica per entrambe le coppie. Daniele viene ripreso in preda alla furia per le azioni di Vittoria, al punto di scagliare uno sgabello fuori dalla porta. Dall’altro lato Ale è sempre più gelida nei confronti di Federico, ormai decisa a lasciarsi alle spalle la sua relazione con lui: “Lui non è un uomo“. Nel corso della puntata verranno inoltre mostrati i destini dei vari partecipanti. Come sono andate a finire le loro storie dopo l’addio al reality? Chi tra loro ha scelto di tornare insieme? Chi, invece, ha scelto di prendere strade diverse?