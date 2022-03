La mamma di Fedez: “Sei una roccia”. Chi è Annamaria?

Annamaria Berrinzaghi è la mamma di Fedez, operato per un raro tumore neuroendocrino del pancreas all’ospedale San Raffaele di Milano. In occasione della operazione del figlio, ha voluto anche lei usare Instagram per dare un messaggio al figlio. Ma chi è la mamma di Fedez? Come sono i rapporti con suo figlio?

Chi è Annamaria Berrinzaghi

Annamaria Berrinzaghi è la mamma di Fedez, cantante e influencer famosissimo tra i più giovani. Di origini genovesi, la donna dovrebbe avere attualmente 57 anni.

Da parenti stretti è soprannominata “Tatiana” da amici e parenti e infatti, nella serie The Ferragnez, viene proprio chiamata così. Quel che è certo è che Fedez è molto legato alla mamma, e ogni tanto è capitato che venga postata qualche foto dei bambini Leone e Vittoria anche con la nonna Annamaria. Fin dagli esordi del figlio è stata vicino a Fedez per gestirgli la carriera, proprio come una manager.

Il messaggio su Instagram per il figlio: “Sei una roccia”

Annamaria ha anche un profilo su Instagram che ha quasi 79mila follower. Nel suo profilo si vedono molte foto che la ritraggono insieme alla sua splendida famiglia e immortalano del figlio Fedez sul palco. Dopo l’operazione di Fedez, mamma Annamaria ha voluto lasciare un messaggio per il figlio: “Super ripresa, sei una roccia. Ringrazio tutti per il supporto”.