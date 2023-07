Temptation Island, Mirko e Perla separati: lasciano il programma con i tentatori

Temptation Island 2023, Mirko e Perla ufficialmente separati. Dopo il falò di confronto anticipato i due hanno deciso di lasciare il programma insieme ai loro rispettivi tentatori. La rabbia di Mirko: “Ho visto e sentito troppe cose. Sei ingrata, superficiale ed immatura”.

Un’altra coppia lascia Temptation Island 2023. Mirko e Perla hanno scelto di porre fine alla loro storia e lasciare il programma da separati, accompagnati dai loro tentatori, dopo il falò di confronto anticipato. Nel corso della loro esperienza in Sardegna il rapporto tra i due si è fatto sempre più fragile. Mirko si è avvicinato molto a Greta, mentre Perla si è goduta le attenzioni di Igor. Dopo settimane di frecciate a distanza e momenti di forte intimità, Mirko è andato su tutte le furie per un video in cui Perla accoglie Igor nel suo letto, dove i due si scambiano abbracci e carezze. È stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso per il 26enne, che ha richiesto subito il falò di confronto.

Cosa si sono detti al falò? “Sei ingrata, superficiale ed immatura”

Il confronto tra Mirko e Perla si è rivelato fin da subito ferocissimo, con Filippo Bisciglia che ha faticato a tenerli a bada. I due battibeccano costantemente, rinfacciandosi ogni frase acida ed ogni momento ambiguo con i single nel corso delle ultime settimane. Mirko, ormai esasperato da Perla e deciso a costruire qualcosa con Greta, è stato molto diretto: “Ho visto e sentito troppe cose, riassumo il tuo percorso in tre parole: ingrata, superficiale e immatura. Siamo venuti qui perché ero un ragazzo apatico, dopo un’ora nel villaggio nessuno pensava che fossi apatico”. Per lui non c’è alcun modo di continuare la relazione: “Ho perso tanta stima, ho visto superficialità. Per me lei oggi non è la persona che può stare vicino a me“. Nonostante i litigi, la decisione spiazza Perla: “Se lui ha deciso così, sarebbe folle fare il contrario”. La 25enne salernitana non può che consolarsi con l’interesse di Igor, che ha dichiarato di volerla conoscere meglio fuori dal reality show.