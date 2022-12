Alessandro Borghi, chi è la fidanzata Irene Forti: carriera, studi, gravidanza

Alessandro Borghi ha una fidanzata, Irene Forti, che ha fatto sapere di aspettare un bambino. Ecco chi è.

Alessandro Borghi, chi è la fidanzata

Irene Forti è la fidanzata di Alessandro Borghi, che ha da poco fatto sapere di essere incinta. Modella e volto del mondo dello spettacolo, è una manager laureata in Economia Aziendale alla Luiss di Roma con specializzazione in Gestione delle Risorse Umane e Amministrazione del Personale e vive tra la capitale e Londra.

Per la prima volta, la coppia si è presentata durante il red carpet del film di Sorrentino alla Mostra del Cinema di Venezia 2021.

Alessandro Borghi ha rivelato che se ha ricominciato a leggere tanti libri è proprio merito di Irene: “La mia fidanzata è la persona più acculturata che io conosca, divora quattro libri a settimana: cosa che mi faceva sentire un ignorante, quindi ho detto ok, mettiamoci in pari”.

L’annuncio della gravidanza

L’annuncio della gravidanza, che appare in stato avanzato, è arrivato soltanto sul red carpet della premiere del film “Le otto montagne” dove Alessandro Borghi e Irene Forti sono apparsi molto affiatati. Tra baci, abbracci e sorrisi, hanno solcato il tappeto rosso come genitori. Ancora non è noto il sesso del nascituro, ma quel che è certo è che i due hanno attirato l’attenzione di quasi tutti i presenti.