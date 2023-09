Mattia Dessì, chi è il marito di Brigitte Nielsen: vita privata, carriera, figlia

Chi è Mattia Dessì, marito di Brigitte Nielsen. Più giovane di ben 15 anni rispetto all’attrice danese, è al suo fianco ormai da molti anni. Cosa sappiamo sul suo conto? Come si sono conosciuti?

Chi è Mattia Dessì, marito di Brigitte Nielsen: vita privata e carriera

Nato in Sardegna il 22 ottobre 1978, Mattia Dessì ha 44 anni ed è meglio noto al pubblico italiano come il quinto marito di Brigitte Nielsen. Più giovane della sua metà di ben 15 anni, è al suo fianco dal 2005, quando ha sposato l’attrice in una romantica cerimonia su una spiaggia di Santo Domingo. È il lieto fine di una travagliatissima vita amorosa per Nielsen, già sposata ben quattro volte prima di incontrare il suo vero amore. A differenza dei suoi amori precedenti, tutti imprenditori, artisti, e colleghi del mondo dello spettacolo, Dessì ha origini molto più umili. Prima di conoscere Brigitte ha vissuto a Belluno e Lugano, guadagnandosi da vivere come operaio. Incontra la conduttrice danese proprio in Svizzera, in un ristorante della città del Canton Ticino: da allora i due sono diventati inseparabili. Ad oggi la coppia è più solida che mai e vive insieme a Los Angeles.

Vita privata: la figlia e il rapporto con la famiglia dell’attrice

Nel 2018 Mattia Dessì e Brigitte Nielsen sono diventati i genitori della piccola Frida. L’attrice l’ha data alla luce all’età di 54 anni, affidandosi alla fecondazione in vitro e agli ovuli che aveva congelato anni prima: “È un percorso difficile. Ci sono un sacco di medicine da prendere. È molto costoso. Pensi sempre che resterai incinta, ma la maggior parte delle volte ti chiamano per dirti: “Mi dispiace””.

Prima della sua nascita, Nielsen era già diventata madre per quattro volte durante i suoi precedenti matrimoni. In una recente intervista, Brigitte Nielsen ha spiegato che Dessì e i suoi quattro figli hanno un ottimo rapporto: “Lui ha creato un rapporto molto sano con i miei figli, non ha preteso di fare il padre, anche perché non lo è. I ragazzi sono innamorati di lui perché è un amico e lo rispettano. Sono entrati in confidenza con lui, anche perché sanno quanto mi ama e quanto io ami lui”.