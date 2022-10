Stasera tutto è possibile, ultima puntata: anticipazioni ed ospiti della serata

Stasera tutto è possibile arriva in prima serata su Rai 2 con l'ultima puntata speciale. Ecco chi saranno gli ospiti.

Stasera tutto è possibile arriva su Rai 2 con l’ultima puntata. Nella prima serata del 31 ottobre 2022, è in programma una serata davvero speciale con ospiti e sorprese in particolare. Al timone sempre Stefano De Martino che chiude in bellezza con un buon numero di ascolti.

Stasera tutto è possibile, ultima puntata: anticipazioni

Stefano De Martino è arrivato con l’ultima puntata in tv di Stasera tutto è possibile in onda in prima serata su Rai 2 ma anche sulla piattaforma streaming si RaiPlay.

Sarà “Halloween” il tema della puntata, in onda proprio nel giorno della celebre festa. Dunque, si concludono le sei puntata messe in programma e registrate. Il successo è stato notevole e sicuramente nel 2023 ritornerà il programma che tanto fa divertire e piace al pubblico da casa.

Gli ospiti della serata

Al fianco del conduttore campano ci sono sempre come ospiti fissi i comici Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia che per questa ultima puntata incontrerà uno dei personaggi da lui imitati.

Gli altri presenti nel cast sono: Max Giusti, Giulia De Lellis, Herbert Ballerina, Flora Canto, Peppe Iodice, Gennaro Esposito, Vittoria Castagnotto e Gino Fastidio. I giochi saranno ovviamente la Stanza inclinata, Stammi dietro dance, Alphabody, Do Re Mi Fa Male, Segui il labiale, Serenata Step, Rubagallina e altri ancora.

