Kevin Paul e Karen Art, chi sono i figli di Mal: cosa sappiamo di loro?

Chi sono Kevin Paul e Karen Art Couling, tutto sui figli di Mal. Scopriamo qualche informazione in più sull’amorevole famiglia del noto cantante di Furia. Cosa sappiamo sul loro conto?

Chi sono Kevin Paul e Karen Art, i figli di Mal: cosa sappiamo su di loro?

Paul Bradley Couling, meglio noto come Mal, celebre cantante anni Settanta e voce del brano cult Furia – Cavallo del West, è il padre di due figli, Kevin Paul e Karen Art, nati dal suo amore con la sua compagna, Renata. Cosa sappiamo esattamente su di loro? Entrambi hanno ereditato dal padre una grande passione per la musica ma hanno deciso di non inseguire una carriera artistica, come racconta Mal stesso sul suo sito ufficiale: “Entrambi suonano sia chitarra che pianoforte, ma non hanno un interesse particolare”. Il cantante adora i suoi figli e farebbe qualsiasi cosa per loro: “Io voglio molto bene a loro, sono tutta la mia vita. Voglio loro tanto tanto bene e qualsiasi cosa possa fare per loro la faccio”. Scopriamo qualche dettaglio in più sulle loro vite.

Chi è Kevin Paul Couling, figlio maggiore di Mal

Kevin Paul Couling è nato il 22 luglio 1998, ha 25 anni ed è il figlio più grande di Mal e Renata. Molto riservato e geloso per quanto riguarda la sua vita privata, non vi sono moltissime informazioni sul suo conto. Suo padre gli ha dedicato un brano molto amato, Sono io, in cui parla della sua esperienza con la paternità: “Sono io, che ti ho fatto così…Sono io, che assomiglio a te. Sono io, che ti spoglio e ti vesto, sono io, così bello per me, che fai smorfie ti aggrappi così. E mi chiami papà…”. Kevin Paul e suo padre condividono sia una passione per la musica che quella per il golf, sport che spesso praticano insieme.

Chi è Karen Art Couling, tutto sulla figlia di Mal

Nata nel 2001, Karen Art Couling ha 22 anni ed è la figlia più piccola di Mal e la sua compagna. Il cantante ha svelato qualche aneddoto sul momento della sua nascita sul suo sito ufficiale: “Karen ha rischiato di venire al mondo in automobile, tanta era la sua fretta di nascere. Renata, dopo le 23 ore di travaglio del primo parto, se l’era presa comoda… Così mi ha svegliato, abbiamo preparato la valigia e via di corsa all’ospedale”. La 22enne porta il nome di suo nonno, Arthur, morto pochi giorni prima della sua nascita, come spiega Mal a Il Gazettino: “Nella mia testa ho pensato che stava nascendo una figlia, che non c’era un angelo custode disponibile e allora mio padre si era sacrificato”. Appassionata di musica e di danza, Karen Art sogna in realtà di affermarsi come modella.