Stai lontana da me, film: cast, trama, quando va in onda, trailer

Stai lontana da me è un film diretto da Alessio Maria Federici. Ecco cast, trama e informazioni su quando va in onda

Stai lontana da me è un film di Alessio Maria Federici che andrà in onda su Rai 2 giovedì 17 febbraio 2022.

Stai lontana da me: trama

Il film parla del consulente matrimoniale Jacopo che, essendo un terapista di coppia famoso, è stimato per i numerosi matrimoni e fidanzamenti salvati grazie al suo lavoro. Numero uno nel lavoro, però, non può dire lo stesso nella sua vita privata. L’uomo, infatti, è single perché da quando è piccolo ha la maledizione di portare sfortuna a qualunque donna decida di stare con lui.

Il suo destino sembra però cambiare quando conosce Sara, architetto, e per lei perde completamente la testa. Lei, però, nonostante alcuni eventi non felici assieme a Jacopo, è innamorata e non vuole arrendersi. Quando però le cose si complicano e sembrano sul punto di precipitare, Jacopo cerca di affrontare il dolore andando a trovare i suoi genitori. Qui, l’amara verità su di loro gli farà prendere una decisione del tutto inaspettata…

Cast

Gli attori che hanno partecipato e preso parte al film sono Enrico Brignano, Ambra Angiolini, Anna Galiena, Fabio Troiano, Giampaolo Morelli, Giorgio Colangeli, Gianna Paola Scaffidi, Giorgia Cardaci, Fabrizia Sacchi. La regia è di Alessio Maria Federici.

Trailer