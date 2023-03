Maneskin a Bologna il 16 marzo: scaletta delle canzoni, biglietti con prossime date e tappe del tour

Maneskin a Bologna si esibiscono in concerto nella serata di giovedì 16 marzo 2023. La band sta girando l’Europa con il suo ultimo tour che comprende anche date italiane, molte giù andate sold out. Ecco tutte le informazioni.

Maneskin a Bologna il 16 marzo: scaletta delle canzoni

I Maneskin si esibiscono in concerto a Bologna nella sera del 16 marzo. Damiano David (voce), Victoria De Angelis (basso), Thomas Raggi (chitarra) ed Ethan Torchio (batteria) sono pronti ad infiammare l’Unipol Arena di Casalecchio (alle ore 21). La band è in giro per l’Europa per il loro primo importante tour mondiale Loud Kids Tour. Di seguito ecco la scaletta delle canzoni che la band porterà sul palco torinese:

Don’T Wanna Sleep

Gossip

Zitti E Buoni

Own My Mind

Supermodel

Coraline

Baby Said

Bla Bla Bla

In Nome Del Padre

Beggin’

Timezone

For Your Love

Gasoline

Torna A Casa

Vent’Anni

Amandoti

I Wanna Be Your Slave

La Fine

Feel

Mark Chapman

Mammamia

Kool Kids

The Loneliest

I Wanna Be Your Slave

I biglietti con prossime date e tappe del tour

I biglietti del concerto di Bologna sono andati tutti esauriti e non si possono più acquistare sulla piattaforma di ticketone.it. Il tour della band romana farà tappa in tutta Europa toccando in Italia i più importanti palazzetti e si concluderà con quattro speciali date-evento allo Stadio Olimpico di Roma, il 20 e 21 luglio 2023, e allo Stadio San Siro di Milano, il 24 (SOLD OUT) e 25 luglio 2023. La band ha arricchito di date e tappe il proprio tour come la O2 Arena di Londra, la Accor Arena di Parigi e la Mercedes Benz Arena di Berlino, e aggiungendo nuove date in Italia, Spagna, Danimarca, Austria, Lettonia ed Estonia. Di seguito nel dettaglio le date e tappe: