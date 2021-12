Chi è Enrico Brignano: moglie, figli, film, spettacoli, tour 2022

Enrico Brignano è un attore e conduttore televisivo allievo di Gigi Proietti. Su Rai 2 conduce il programma Un’ora sola vi vorrei.

Chi è Enrico Brignano

Enrico Brignano nasce a Roma il 18 maggio 1966. L’attore è del segno zodiacale del Toro e tra poco compirà 55 anni. Fin da quando era molto giovane si appassionò alla comicità frequentando l’Accademia per giovani comici di Gigi Proietti (che considererà il suo “padre artistico” in modo molto commovente).

Sul piccolo schermo è noto per aver partecipato “La sai l’Ultima” e “Scherzi a parte”. Dal 1998 al 2000 ha interpretato il ruolo di Giacinto in “Un medico in famiglia” . Come anche l’attore Lino Guanciale le sue origini (da parte di madre) sono abruzzesi mentre il papà ha radici siciliane e ha spesso raccontato tutto questo anche in alcuni suoi spettacoli.

Carriera

Enrico Brignano è noto al pubblico, oltre che per gli spettacoli teatrali, anche per diverse pellicole cinematografiche di successo.

Tra queste citiamo “Ambrogio” (1991), “Miracolo Italiano” (1994), “In barca a vela contromano” (1997), “La bomba”, (1998) mentre fu regista nel 2000 di “Si fa presto a dire amore”. In televisione ha recitato nei tv movie “Maresciallo Rocca” e “Un medico in famiglia” nel ruolo di Giacinto. Ha preso poi anche parte a Asterix alle Olimpiadi (2008), ed ancora Un’estate ai Caraibi (2009), ex – Amici come prima (2011), Poveri ma ricchi (2016), e Tutta un’altra vita (2019).

Tour 2022

Con musiche originali e un corpo di ballo, Enrico Brignano vuole cominciare col piede giusto il 2022. I biglietti per i nuovi show di Capodanno 2022 saranno disponibili su vivoconcerti.com lunedì 22 novembre alle ore 12.00 e in tutti i punti vendita autorizzati. In particolare lo show di capodanno sarà a Roma venerdì 31 dicembre, presso l’Auditorium Conciliazione. In questa occasione Enrico Brignano sarà protagonista con il suo spettacolo Fatto trenta… Facciamo 31.

Vita privata

Enrico Brignano è stato sposato dal 2008 al 2013 con Bianca Pazzaglia con la quale è stato, dunque, assieme per diversi anni. Dopo la separazione, nel 2014, si è avvicinato alla showgirl Flora Canto da cui ha avuto due figli: Martina e Niccolò (quest’ultimo nel 2021).