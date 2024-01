Oroscopo Settimanale Paolo Fox 15-21 Gennaio 2024, tutte le previsioni

Ecco l’oroscopo settimanale di Paolo Fox, le previsioni dal 15 al 21 gennaio 2024 per tutti i segni. Cosa ci riserva il futuro in queste prime settimane del 2024? Scopriamolo insieme con la lettura delle stelle dell’amato astrologo della Rai.

Paolo Fox, oroscopo settimanale dal 15 al 21 gennaio, le previsioni per tutti i segni

Il nuovo anno è cominciato con il botto e gli appassionati di astrologia hanno sempre lo sguardo rivolto al futuro. Cosa prevede la lettura delle stelle di Paolo Fox nei prossimi giorni del 2024? Quali sfide e quali fortune ci aspettano nella prossima, gelida settimana di gennaio? Ecco le previsioni segno per segno del noto astrologo televisivo de I Fatti Vostri per i prossimi giorni. Scopriamo l’oroscopo settimanale di Paolo Fox: cosa ci riserva il futuro dal 15 al 21 gennaio?

Ariete, le previsioni settimanali di Paolo Fox 15-21 gennaio

Si apre un bivio sul cammino dei nati nell’Ariete. Non importa quanto cerchiate di rimandare l’inevitabile. Dovete fare una scelta e non avete più modo di temporeggiare. Evitate di calcare la mano, rischiate di fare più danni di quel che credete. Fate un respiro profondo e prendete la vostra decisione, è il momento di dimostrarsi decisi.

Toro, le previsioni settimanali di Paolo Fox 15-21 gennaio

La passività è il nemico giurato dei nati nel Toro. Avete desideri importanti che resteranno tali se non sarete voi per primi a prendere l’iniziativa. Non potete semplicemente attendere che le fortune vi cadano in braccio, gli astri supportano chi fa la prima mossa. Inseguite i vostri obiettivi, siate più proattivi nelle vostre imprese.

Gemelli, le previsioni settimanali di Paolo Fox 15-21 gennaio

Occhio a non fare gli spendaccioni, cari nati nei Gemelli. Questi freddi giorni di gennaio saranno pieni di sfide, qualche imprevisto di troppo rischia di dare un colpo basso al vostro portafogli. Evitate rischi inutili e cercate di muovervi con più cautela, almeno per il momento. Anche in amore, volate basso: basta una parola di troppo per essere fraintesi.

Cancro, le previsioni settimanali di Paolo Fox 15-21 gennaio

Tante complicazioni nel gennaio dei nati nel Cancro. Qualche ostacolo di troppo vi renderà difficile fare progressi, sia dal punto di vista personale che lavorativo. Non siate sordi alle critiche, ma non lasciatevi neanche influenzare troppo da chi non ha il quadro completo della situazione. Procedete sulla vostra strada consapevoli dei vostri limiti.

Leone, le previsioni settimanali di Paolo Fox 15-21 gennaio

Ottime prospettive per i nati nel Leone. Gli astri sono dalla vostra parte, pronti a darvi una spinta nella direzione giusta quando la situazione lo richiede. Non fate gli schizzinosi con i regali del destino, cogliete ogni opportunità che si presenta di fronte a voi. Siate pronti a proporvi e a mettere alla prova le vostre capacità.

Vergine, le previsioni settimanali di Paolo Fox 15-21 gennaio

I nati nella Vergine lavorano sodo per riconquistare qualcosa di importante. Avete perso di vista per un po’ ciò che vi fa davvero sentire completi, è il momento di rimediare e rimettere le cose in a posto. Prendetevi le vostre responsabilità, non nascondetevi dietro scuse e indifferenza: avete una chance per rimediare, non buttatela al vento.

Bilancia, le previsioni settimanali di Paolo Fox 15-21 gennaio

Settimana agrodolce per i nati nella Bilancia. Da un lato una serie di novità intriganti aggiungono un po’ di pepe alla vostra quotidianità, non mancheranno momenti memorabili e dinamiche inedite. Dall’altro la sensazione di perdere il controllo in alcuni settori vi turba molto, forse è il caso di tirare il freno prima che sia troppo tardi.

Scorpione, le previsioni settimanali di Paolo Fox 15-21 gennaio

Batte forte il cuore dei nati nello Scorpione. L’amore è al centro dei vostri pensieri, sia in positivo che in negativo. Da un lato avrete l’opportunità di avvicinarvi molto ad una persona importante, di vivere momenti di intimità e passione. Dall’altro, tuttavia, sentite il bisogno di qualcosa in più, di maggiori certezze e segni di apprezzamento.

Sagittario, le previsioni settimanali di Paolo Fox 15-21 gennaio

Momenti di rivincita in arrivo per i nati nel Sagittario. Dopo qualche settimana di alti e bassi avrete finalmente l’opportunità di andare al contrattacco, soprattutto in ambito lavorativo. Attendete il momento giusto e fare la vostra mossa, scrollatevi di dosso le insicurezze con un gesto deciso.

Capricorno, le previsioni settimanali di Paolo Fox 15-21 gennaio

Troppa tensione nell’aria per i nati nel Capricorno. Ogni passo vi porta a fissarvi su nuovi dubbi e domande che non fanno altro che rallentare i vostri progressi. Qualche momento di distrazione è quel che vi serve per uscire da questo circolo vizioso. Cercate di concentrarvi su altro per il momento, l’ispirazione giusta arriverà a tempo debito.

Acquario, le previsioni settimanali di Paolo Fox 15-21 gennaio

Nuovi incontri e nuove opportunità per i nati nell’Acquario. Chi è in cerca dell’amore avrà l’opportunità di conoscere molte persone interessanti nei prossimi giorni. Chi invece brama progressi sul lavoro e nuove chance per mettersi in gioco, potrebbe incontrare il contatto giusto per espandere i propri orizzonti.

Pesci, le previsioni settimanali di Paolo Fox 15-21 gennaio

Si apre un periodo di introspezione per i nati nei Pesci. Sentite il bisogno di fermarvi a riflettere su voi stessi, sulla vostra vita e sulle persone che vi circondano. Avete subito qualche scossone di troppo negli ultimi giorni, cercate di scavare a fondo per scoprire la fonte dei vostri dubbi. Le risposte giuste non sono sempre quelle più scontate.