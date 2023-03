A Berlino topless libero nelle piscine pubbliche: lo ha deciso il governo dello Stato della capitale tedesca.

Berlino, topless libero nelle piscine pubbliche Le nuove regole che sono state approvate consentiranno a chiunque di nuotare senza coprirsi il seno. Il provvedimento è arrivato a seguito di una denuncia per discriminazione presentata da una donna a cui non era stato permesso di restare in topless in una piscina di Berlino.

La donna in questione, stando a quanto ricostruito, si era rivolta all’ufficio del difensore civico del Senato per la parità di trattamento per chiedere che le donne, come gli uomini, potessero rimanere in topless, cosa che ha dato vita anche ad un dibattito nel paese.

La decisione

In reazione alla denuncia e al coinvolgimento del difensore civico nel caso, la Berliner Baederbetriebe, che gestisce le piscine pubbliche della città, ha deciso di aprirsi alla possibilità di far rimanere anche le donne in topless. “L’ufficio del difensore civico accoglie con grande favore la decisione della Baederbetriebe, perché stabilisce pari diritti per tutti i berlinesi, maschi, femmine o non binari, e perché crea anche certezza giuridica per il personale della Baederbetriebe“, ha affermato Doris Liebscher, a capo dell’ufficio del difensore civico aggiungendo che “ora è importante che il regolamento venga applicato in modo coerente e che non ci ciano più divieti ed espulsioni“, ha affermato ancora.