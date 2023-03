Le ex gieffine Soleil Sorge e Sophie Codegoni hanno litigato? Stando alle indiscrezioni, parrebbe di sì. Il motivo sarebbe legato ad una linea di costumi.

Secondo la ricostruzione del giornalista esperto in gossip Giuseppe Porro l’astio sarebbe nato in seguito alla presentazione della nuova linea di costumi disegnata dalla “bonas” di Paolo Bonolis. I capi che portano la firma di Sophie Codegoni, sono molto simili per design e colori a quelli precedentemente ideati dall’amica/nemica Soleil Sorge.

Soleil Sorge e Sophie Codegoni hanno litigato?

L’indizio di un possibile litigio tra Soleil e Sophie, ex concorrenti del Gf Vip 6, deriva da alcune storie su Instagram. Il sasso lo ha lanciato in primis Soleil. “Pensate a quanto spesso l’originalità non venga riconosciuta. – ha detto l’influencer – Spesso c’è l’imitazione senza la riconoscenza e la gratitudine. Però essere copiati ci dà la sicurezza che qualcosa di bello e giusto lo stiamo facendo. Alla fine, anche senza quella gratitudine quelle persone ci stanno pensando e ci amano comunque, quindi tanto di guadagnato. Quando comunichiamo ci definiamo e ci raccontiamo e dovremmo onorare la nostra espressione di unicità. Allora mi chiedo perché vedo persone come matriosche che cambiano solo di taglia? Perché vedo manichini ovunque? Personalità inventate, parole citate, cose fasulle. “Perché aprendo un altro sito voi dovreste ritrovare una copia delle mie idee, parole e stessa identica grafica? Tutto questo su un altro progetto di un’altra personalità diversa dalla mia. Artisti disperati di consensi che dovrebbero esprimere la loro arte personale. Siate unici, ispirate, amate e migliorate voi stessi”. Il riferimento, dunque, è un altro brand simile al suo.

Botta e risposta su Instagram

A poche ore di distanza dalle parole di Soleil, ha risposto con poche parole l’influencer Sophie Codegoni. Nomi e riferimenti anche qui non ne sono stati fatti, ma dopo aver presentato su Instagram la propria linea di costumi e abbigliamento estivo è comparsa una la scritta motto netta: “Gente che crede di essere l’ombelico del mondo, ignorando di essere il buco del c…”. che secondo gli esperti di gossip è riferita proprio a Soleil Sorge.