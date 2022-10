Elena Ballerini, chi è la conduttrice al Tale e Quale Show: vita privata, marito, Instagram

Chi è Elena Ballerini, conduttrice e cantante al Tale e Quale Show. Dagli esordi su Rai Gulp, ai ruoli da presentatrice: tutto sulla carriera 38enne genovese. Scopriamo anche qualcosa in più sulla sua famiglia e vita privata.

Chi è Elena Ballerini, carriera e vita privata della conduttrice

Nata a Genova il 21 febbraio 1984, Elena Pappalardo, in arte Elena Ballerini, ha 38 anni ed è una nota conduttrice e cantante, oggi nel cast di VIP imitatori del Tale e Quale Show 2022.

Studia fin da piccola canto, recitazione e scrittura e si esibisce a teatro in molti musical durante la sua adolescenza. Dopo una laurea in Scienze Giuridiche all’Università degli Studi di Genova, prova a lanciarsi nel mondo dello spettacolo.

Nel 2011 fa la sua prima apparizione televisiva come cantautrice a La terra delle meraviglie, su Rai 2. Comincia poi a farsi un nome sul piccolo schermo come inviata del quotidiano La TV Ribelle su Rai Gulp.

Dopo alcuni ruoli di conduzione sempre sul canale per ragazzi, si fa conoscere da un pubblico più ampio come inviata di Mezzogiorno in famiglia. Negli ultimi anni ha condotto 4 zampe in famiglia, Primo Set, il Concerto di Santo Stefano 2021 e il Gran Galà dei Tulipani di Seta nera al fianco di Pino Insegno. In parallelo alla sua carriera sul piccolo schermo, Elena Ballerini ha continuato a coltivare le sue ambizioni musicali. Ha rilasciato due canzoni, Se dimentico nel 2015 e Inutilmente nel 2016.

Vita privata: marito, figlio, Instagram

Elena Ballerini è sposata dal 2016 con il manager Luca Federico Ghini. Il loro amore è stato un colpo di fulmine che ha portato ad una cerimonia di nozze a Portofino a pochi mesi dal loro primo incontro. La coppia ha avuto un figlio nel 2018, il piccolo Alberto Emanuele. La conduttrice appare spesso insieme alla sua famiglia nel suo profilo Instagram, che ad oggi ha raccolto un seguito di oltre 124mila follower.