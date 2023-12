Nancy Maginnes, chi è la moglie di Henry Kissinger: vita privata, carriera, età

Chi è Nancy Maginnes, moglie di Henry Kissinger. Scopriamo qualche informazione in più sulla compagna di vita del politologo americano, morto il 29 novembre 2023 all’età di 100 anni. Cosa sappiamo di lei?

Chi è Nancy Maginnes, moglie di Henry Kissinger: vita privata e carriera

Nata a Manhattan, a New York, il 13 aprile 1934, Nancy Maginnes Kissinger ha 89 anni ed è meglio nota al pubblico internazionale in quanto moglie di Henry Kissinger, storico ex segretario di stato americano morto all’età di 100 anni nel novembre del 2023. Figlia dell’avvocato e giocatore di football americano Albert Bristol Maginnes, studia al college di Mount Holyoke dove consegue una laurea in Storia. In seguito continua i suoi studi ad Harvard, dove incontra per la prima volta Henry Kissinger. Per molti anni Nancy Maginnes collabora come aiutante con il governatore dello stato di New York Nelson Rockefeller, membro della ricchissima famiglia dei Rockefeller. Dopo il matrimonio con Henry Kissinger, diventa un volto molto noto delle alte sfere statunitensi e si impegna in molte iniziative filantropiche.

Vita privata, il matrimonio con il politico

Come già anticipato, Nancy Maginnes ed Henry Kissinger si incontrano per la prima volta all’Università di Harvard. All’epoca il politologo era infatti professore di Relazioni Internazionali nel prestigioso ateneo. Nonostante un’ampia differenza d’età scatta subito la scintilla tra la studentessa e il professore. Nel 1974, a dieci anni dal divorzio di Kissinger dalla sua prima moglie Ann Fleisher, l’ex segretario di stato si risposa con Nancy. I due resteranno insieme fino al giorno della morte del politologo, restando sposati per quasi cinquant’anni.