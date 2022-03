Fabrizio Corona e Sophie Codegoni sono fidanzati? La domanda irrompe nel Grande Fratello Vip come una bomba di gossip a seguito di una intervista rilasciata da Fabrizio Corona.

Fabrizio Corona e Sophie Codegoni stanno insieme?

Tutto è cominciato quando Fabrizio Corona, imprenditore, ha rilasciato una intervista al settimanale di gossip Chi diretto da Alfonso Signorini. Secondo Corona, tra i due era nata una storia d’amore prima che iniziasse il reality: “Eravamo fidanzati, mi ama: la sto aspettando…”.

è il senso di quello che ha detto Corona a Chi. Parole che Alfonso Signorini, durante la puntata, ha mostrato ad Alessandro Basciano e Sophie Codegoni.

La rivelazione di Fabrizio Corona

L’intervista di Corona, insomma, è stata una vera e propria bomba. “Sophie io sono qui e ti aspetto ancora. Abbiamo avuto una storia e lei non ha ancora superato questa cosa. Alessandro Basciano? Lei è troppo per lui. Fra me e Basciano lei sceglierebbe me e il lavoro”.

E ancora: “Io e lei eravamo proprio fidanzati e no, vi assicuro che non le è passata ancora. Fra poco tanto ci vedremo, per forza, lavora con me, la rappresento e ho molte idee per lei. Per Basciano non è facile stare con una come lei. Lui dovrebbe avere una mentalità da grande e lasciarle spazio. Lui non ne è in grado. Uno che perde la pazienza con Alex Belli cosa pensa possa fare quando vedrà Sophie con me? La mia storia con Sophie non è paragonabile a quella che lei ha adesso”. Alessandro Basciano, di fronte a queste parole di Corona, era visibilmente irritato ma non ha voluto troppo replicare.

“Non giudico chi non conosco” ha poi commentato.

La replica di Sophie Codegoni

La reazione di Sophie alle parole di Fabrizio Corona è solo in parte incredula, ma non si fa attendere.” “Con Fabri siamo amici, complici, lavoriamo insieme e ci vogliamo bene. Abbiamo provato ad avere un rapporto amoroso, ma non è andata e non ha funzionato. Io ora amo Alessandro e sono certa di questo mio sentimento” ha poi replicato.