Chi è Wanda Nara: amore con Icardi, malattia, tv, Gf Vip

Wanda Nara, moglie del calciatore Mauro Icardi è una showgirl argentina che spesso è salita agli onori delle cronache del gossip. Ecco cosa sappiamo di lei.

Chi è Wanda Nara

Wanda Nara, nata il 9 dicembre 1986, ha 36 anni ed è una showgirl molto famosa in Argentina e ora anche in Italia. Moglie di Icardi, è una modella e conduttrice televisiva che ha debuttato nel mondo dello spettacolo tra il 2005 e il 2006 nella rivista Humor en Custodia. Nella stagione teatrale 2006-2007 ha affiancato Jorge Corona nel programma King Corona.

Nel 2011 si è trasferita in Italia con l’allora marito Maxi López, quando quest’ultimo si è trasferito nella squadra di calcio del Catania.

Wanda Nara in tv

La showgirl Wanda Nara si è poi fatta molto conoscere in Italia nel 2018 quando ha sostituito Melissa Satta come co-presentatrice al fianco di Pierluigi Pardo a Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco. Nel 2020 è stata opinionista della quarta edizione del Grande Fratello VIP, condotto da Alfonso Signorini. Nel 2022 entra a far parte della giuria del nuovo programma argentino ¿Quién es la máscara?, in onda dal 22 settembre.

La storia con Mauro Icardi

Wanda Nara, o signora Icardi, è assieme al calciatore da circa 10 anni. Della sua storia d’amore ha parlato anche a Belve di Francesca Fagnani. Alla domanda della conduttrice “State ancora assieme?” lei ha risposto: “Certo siamo una famiglia. Stiamo insieme da quando lui aveva 19 anni quindi siamo una famiglia. Lui è mio marito. Siamo sposati da quasi dieci anni, per me è una fortuna, per lui non lo so. Speriamo di durare tutta la vita”.

Malattia

Wanda Nara è stata ricoverata in ospedale per un malore. Il sito internet Gossipeame ha scritto sul proprio profilo social: “Wanda sarebbe entrata a Los Arcos con un forte mal di pancia, gli esami del sangue le avrebbero dato pessimi risultati e starebbero per rifarli. Mauro Icardi è con lei molto angosciato…”. Poi, le notizia ufficiali sono arrivate dal padre della showgirl Andres Nara che ha confermato che la figlia è tornata a casa dopo “esami di routine, perché si sentiva male e voleva sapere come stava, ora non è più ricoverata”.

Secondo il giornalista Jorge Lanata, conduttore di un programma radiofonico a Radio Mitre, la showgirl argentina potrebbe soffrire di leucemia. “Faranno una puntura nel midollo per diagnosticare definitivamente quel che è già pubblico, ma resta segreto. Ci sono stati contatti di persone vicine a Wanda con Fundaleu, un centro specializzato nella cura della leucemia”.