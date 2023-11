“Il Sognatore” il nuovo thriller di Maurizio Giussani a Milano il 18 novembre

Si terrà il 18 novembre a partire dalle ore 18.30, presso la libreria “Orti letterari” in via Orti 19, a Milano, la presentazione del libro “Il sognatore”, quarto romanzo di Maurizio Giussani, edito da Editoriale Delfino.

Durante la presentazione, moderata da Giulia Stolfa, redattrice del gruppo Hearst Magazine e autrice, Maurizio Giussani, racconterà il pensiero dietro al suo romanzo e le ispirazioni che hanno condizionato la sua attività di autore.

Il romanzo di Giussani ha come protagonista principale Giovanni, avvocato di origine genovese, vorace squalo della city londinese. Un animo diviso tra la propria professionalità e la sua natura fragile, gli fa distogliere lo sguardo dalle morti sospette di alcuni suoi colleghi, che sembrano essere direttamente legate all’azienda per cui egli stesso lavora.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Abbandonato dalla sua fidanzata e solo a fronteggiare i propri dubbi e le proprie paure, Giovanni si rifugia a Genova, sua città natale, sperimentando un momento di scoramento causato dalla tristezza e dalla consapevolezza dei propri errori e della propria codardia.

Proprio in questo momento così difficile della propria vita, il protagonista, sospinto da forze ignote e misteriose, verrà catapultato in una realtà surreale al limite dell’impossibile che lo vedrà viaggiare dal paleolitico all’antico Egitto, vivendo esperienze nell’epoca delle legioni di Gaio Mario e nel Catai di Kublai Khan, arrivando al terribile e lacerante periodo dell’Italia del 1945. Tornato al presente con mille dubbi sugli episodi vissuti tra realtà e mondo onirico, Giovanni troverà la forza per compiere il proprio riscatto personale aiutato da una ritrovata consapevolezza e dall’amore della sua vita: Lisa.

L’autore mette in luce e approfondisce le contraddizioni dell’animo umano, attraverso un viaggio tra mondo moderno ed epoche lontane, coniugando sapientemente concretezza e sogni.

“Il sognatore”: l’origine del romanzo

L’idea de “Il sognatore” nasce dal desiderio dell’autore di far volare la fantasia del lettore verso la storia passata cimentando, come un burattinaio, un personaggio moderno in ambienti assolutamente non consueti.

La figura del protagonista Giovanni è una rappresentazione dell’uomo moderno, sempre più diviso tra la solida professionalità e la fragilità caratteriale, che vive quotidianamente l’incertezza per il futuro, in balia di forze che non riesce a controllare.

Un personaggio spesso vinto dai demoni del vizio che riesce faticosamente a scacciare sorretto dall’amore e dalla volontà di cambiare volto alla propria ignavia.

Il racconto, ricco di colpi di scena e ambientazioni non scontate, mette chiaramente al centro la possibilità di redenzione dell’individuo, attraverso un percorso di autoconsapevolezza e riconoscimento di valori e sentimenti.

L’attività letteraria di Maurizio Giussani

Maurizio Giussani si appassiona alla letteratura fin dalla prima infanzia, dedicando molto tempo al suo hobby fino a farlo diventare una espressione personale che condivide con il suo pubblico di lettori.

Tra i principali riferimenti a cui si ispira Valerio Massimo Manfredi, Marco Buticchi, Alessandro Barbero, Diana Gabaldon e tutti i maggiori scrittori nazionali e non, di romanzi storici e thriller.

Il suo stile narrativo, privo di inutili circuiti, si contraddistingue per la capacità di essere diretto e chiaro, rendendo i suoi romanzi adatti ad ogni genere di lettore. Uno stile che sprona il lettore a coltivare la propria curiosità attraverso di note scientifiche di approfondimento e la descrizione di luoghi e tempi esotici.

I protagonisti dei suoi libri, pur differenti tra loro, portano alla luce caratteristiche comuni dell’uomo moderno. Il primo romanzo di SF fa testo a sé, mentre i due successivi “Il Seminarista” e “La Sorellanza”, che hanno un cospicuo seguito composto da altri tre titoli non ancora pubblicati, presentano vari personaggi principali che spesso sono la rappresentazione delle due facce di una moneta, mantenendo al contempo la classica divisione in categorie: buoni e cattivi, redimibili e non. Il quarto romanzo, “Il sognatore” è invece il racconto della possibilità di redenzione di ciascuno di noi.

Le ambientazioni dei romanzi di Maurizio Giussani, nascono dalle conoscenze personali dell’autore che vengono arricchite tramite ricerche e approfondimenti, ma anche dalla capacità di immaginazione dell’autore che riesce a rendere reali anche contesti più esotici e temporalmente lontani.

Chi è Maurizio Giussani

Maurizio Giussani nasce a Milano dove vive con la moglie Francesca e ha un figlio di nome Stefano. Si è laureato in Medicina e Chirurgia e si occupa di Odontoiatria e Chirurgia Orale da oltre 40 anni.

Ha coltivato la passione per la letteratura, come accanito lettore, sin dall’infanzia per diventare prolifico autore nella maturità. Ha pubblicato “Acquarello” per Narcissus nel 2011 e nel 2017 e 2020 per A&B Editore Il Seminarista e La Sorellanza.