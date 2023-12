Alice Bellagamba, chi è l’ex moglie di Andrea Rizzoli: vita privata, carriera, Amici

Chi è Alice Bellagamba, ex moglie di Andrea Rizzoli. Attrice e ballerina lanciata da Amici, è stata sposata con il figlio di Eleonora Giorgi dal 2014 al 2016. Cosa sappiamo di lei?

Chi è Alice Bellagamba, ex moglie di Andrea Rizzoli: vita privata, carriera

Nata a Jesi, in provincia di Ancona, il primo novembre 1987, Alice Bellagamba ha 36 anni ed è un’attrice e ballerina, ex moglie di Andrea Rizzoli. Lanciata verso la fama da Amici di Maria De Filippi nel 2008, conquista il quarto posto nell’amato talent show di Canale 5. In seguito continua a partecipare a programmi ed eventi collegati alla scuola di talenti, come Amici – La sfida dei talenti e l’Amici Tour. In parallelo alla sua carriera nella danza, Alice Bellagamba inizia a studiare recitazione e a farsi strada come attrice.

Nel corso degli anni partecipa a molti progetti televisivi e cinematografici. Recita nei film Balla con noi, Un fantastico via vai, Le grida nel silenzio e Welcome Home – Uno sconosciuto a casa. In tv appare nelle serie Il ritmo della vita, Anna e i cinque, Provaci ancora Prof, Maria di Nazareth e Don Matteo. Oggi Alice Bellagamba ha fondato la sua compagnia di ballo, la Balletto delle Marche, dove si mette in gioco sia come ballerina che come coreografa, e ha inoltre aperto una scuola di ballo nella sua città natale.

Vita privata e social network: il divorzio da Rizzoli

La storia d’amore tra Alice Bellagamba ed Andrea Rizzoli, produttore cinematografico figlio di Eleonora Giorgi, è stata davvero come un colpo di fulmine. Il loro amore cresce velocissimo, dopo soli due mesi di frequentazione Andrea le propone di sposarlo: “È la donna della mia vita. La mattina è come svegliarmi al fianco di un piccolo sole”. Nel 2014 i due convolano a nozze per poi godersi insieme una luna di miele in Sri Lanka. Nel 2016, tuttavia, la coppia decide di separarsi. La loro crisi aveva avuto inizio, però, già molto tempo prima, poco dopo il matrimonio.

Lo afferma la stessa Alice in un’intervista concessa a Vanity Fair: “La crisi è iniziata da me, dopo la luna di miele. Sentivo di non stare bene. Avevo smesso di danzare, ero in gabbia, con un groviglio dentro. Come se avessi bisogno di crescere ancora e in quella condizione non potessi più. Ho pensato: “Meglio lasciarlo adesso che quando la famiglia si allargherà e ci saranno dei figli”. Parlavamo di farne. Non c’entrava un altro. E neanche un fatto scatenante, o un litigio. Semplicemente non provavo più nulla, se non stima e affetto. Per questo, l’idea di dargli un duro colpo era ancora più dolorosa”. Oggi non è noto se Alice Bellagamba abbia ritrovato l’amore. In passato ha avuto un breve flirt con il produttore Daniel Bondì, ma al momento non vi sono notizie circa nuove fiamme. Pochi gli indizi anche sul suo profilo Instagram, seguito da oltre 67mila persone, dedicato perlopiù ai suoi progetti artistici.