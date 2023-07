Elezioni in Spagna, la Meloni al comizio di Vox chiama i patrioti alla radunata in Europa: “Manca poco”

Elezioni in Spagna, la Meloni ha partecipato in videocollegamento al comizio del leader spagnolo ed ecco il suo intervento.

Elezioni in Spagna, la Meloni è intervenuta in videocollegamento al comizio del leader di Vox Santiago Abascal. La premier italiana ha chiamato alla raduna in Europa dei cosiddetti patrioti contro la sinistra.

Elezioni in Spagna, la Meloni al comizio di Vox

La premier Giorgia Meloni è intervenuta in videocollegamento al comizio di Santiago Abascal, leader di Vox e candidato alle elezioni in Spagna del 23 luglio. “Sono convinta che il risultato del 23 luglio in Spagna può contribuire a segnare un cambio di passo anche nella politica dell’Europa – ha detto la Meloni -. La vittoria di Fratelli d’Italia e del centrodestra italiano è stata vissuta come un momento di speranza per tutti i conservatori europei, perché governando si può dimostrare, con i fatti, la falsa narrativa che è stata fatta contro i partiti conservatori e aprire gli occhi a molte altre persone. In Italia stiamo difendendo gli interessi degli italiani e sono sicura che dal 23 di luglio, lo stesso si potrà fare in Spagna con un governo di patrioti con Vox”.

Il leader di Vox Santiago Abascal si è rivolto così al premier italiano: “Speriamo di essere presto con te nelle istituzioni europee per difendere un’Europa unita e rispettosa degli Stati nazionali. Ti auguriamo ogni successo nella difesa di un’Italia sovrana, prospera e libera”.

La premier contro la sinistra

Poi, l’attacco della premier italiana alla sinistra: “Gli spagnoli sono un gran popolo e sapranno riconoscere chi vale sul serio – ha proseguito la Meloni -. La sinistra europea e internazionale non può difendere i deboli e i lavoratori, noi sì, perché diciamo la verità. In Italia abbiamo una pressione migratoria molto forte. Ci vorrà tempo ma sono sicura che la nostra ricetta è quella giusta”.

“Chi ci vuole condannare non ama la natura: basta con il fondamentalismo. Vogliamo difendere la natura, con al suo interno l’uomo. La sostenibilità ecologica deve andare di pari passo con quella economica. L’Europa torni a essere consapevole del suo ruolo, si occupi dei grandi temi, in stretta collaborazione con gli stati nazionali”.

