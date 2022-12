Sanremo 2023, Levante e i Cugini di Campagna: ecco con quale brano si esibiranno in gara

Sanremo 2023, Levante e i Cugini di Campagna sono in gara e nelle ultime ore sono usciti i titoli delle canzoni che porteranno sul palco dell’Ariston. Per Levante si tratta di un ritorno dopo due anni, mentre la band nel 2023 festeggia ben 53 anni di carriera.

Sanremo 2023, Levante e i Cugini di Campagna

Il 4 dicembre 2022 Amadeus ha annunciato ufficialmente i 22 cantanti in gara per la 73esima edizione del Festival di Sanremo nel 2023.

Tra i big ecco che ci sono anche Levante e i Cugini di Campagna. Nelle ultime ora sono usciti i nomi dei loro brani. Intanto, ricordiamo tutti gli artisti scelti per la gara:

Giorgia

Articolo 31

Elodie

Colapesce Di Martino

Ariete

Modà

Mara Sattei

Leo Gassman

Cugini di Campagna

Mr Rain

Marco Mengoni

Anna Oxa

Lazza

Tananai

Paola e Chiara

LDA

Madame

Gianluca Grignani

Rosa Chemical

Coma_Cose

Levante

Ultimo

Ecco con quale brano si esibiranno in gara

I Cugini di Campagna si esibiranno al Festival di Sanremo 2023 con il brano dal titolo “Lettera 22”, che secondo quanto svelato da Amadeus è stato scritto da un duo molto caro al Direttore artistico: La Rappresentante di lista. Il gruppo famoso per il brano Anima Mia, nel 2023 festeggia 53 anni di carriera, essendo nati nel 1970.

Mentre Levante porta sul palco di Sanremo il suo brano da titolo “Vivo”.

L’artista è stata già in gara a Sanremo 2020 con il brano Tikibombom classificandosi al dodicesimo posto, ma riscuotendo un ottimo apprezzamento a livello radiofonico. Ha all’attivo 4 album e 29 singoli. Il suo album d’esordio è Manuale distruzione del 2014 dalla quale sono stati estratti 6 singoli: Alfonso, La scatola blu, Memo, Sbadiglio, Duri come me e Cuori d’artificio.