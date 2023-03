Selvaggia Lucarelli, frecciata a Giorgia Soleri: “Invalidità dinamica”

Selvaggia Lucarelli, la frecciata a Giorgia Soleri: “Invalidità dinamica”. La giornalista ha criticato la fidanzata di Damiano David per la sua partecipazione a Pechino Express nonostante la vulvodinia: “I dolori della malattia sono scomparsi?”.

Selvaggia Lucarelli ha fatto di nuovo parlare di se per la sua presa di posizione contro Giorgia Soleri, modella e fidanzata del frontman dei Maneskin Damiano David tra i concorrenti dell’ultima edizione di Pechino Express. La Soleri sfrutta da anni la sua fama per portare attenzione su una malattia di cui soffre lei stessa, la vulvodinia. Si tratta una patologia invalidante che genera dolore cronico nella zona intorno alla vulva, senza nessuna causa apparente. La giornalista ha sbeffeggiato la fidanzata di Damiano, a sua detta affetta da “invalidità dinamica” che non le ha impedito di partecipare a Pechino Express.

In un’intervista al Corriere della Sera la modella ha raccontato di aver avuto dubbi sulla sua partecipazione al reality proprio a causa della sua condizione: “Il mio primo pensiero è stato: come faccio con le malattie? Ma il secondo è stato che se avessi rinunciato sarebbe stato peggio. Stare male per stare male, almeno ero in India. Sono stata male, infatti, ma la sicurezza è stata avere Federica al mio fianco anche quando ho preso le medicine forti. Il nostro obiettivo era allargare il nostro target, andare oltre i social: io volevo anche ricordare che si può vivere al di là delle malattie”.

La frecciata della giornalista: “I dolori della malattia improvvisamente gestibili”

Selvaggia Lucarelli ha risposto proprio all’intervista al Corriere, lanciando una frecciata verso la Soleri: “Quindi il dolore che la costringeva a letto per settimane e non le permetteva di pianificare nulla (parole sue), ora non è più invalidante ma è diventato gestibile, a seconda delle occasioni a cui non può rinunciare (Pechino Express). Siamo tutti felici per lei, una buona notizia! Il cinema è passivo, l’invalidità dinamica, del resto. Il dolore che spezza non ti permette di decidere che non puoi rinunciare a qualcosa, tutto qui”. La Lucarelli si riferisce ad una passata dichiarazione di Giorgia Soleri sulla settima arte che aveva fatto molto discutere: “Il cinema è un linguaggio noioso”.