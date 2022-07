Lignano Sabbiadoro, Coca Cola Summer Festival: cantanti e diretta tv

L’estate 2022 entra nel vivo, così come entra nel vivo il Coca-Cola Summer Festival 2022 in 3 località italiane: Lignano Sabbiadoro, Rimini e Paestum. A presentare l’evento saranno Rebecca Staffelli e Maria Sole Pollio.

Lignano Sabbiadoro, Coca Cola Summer Festival: cantanti e scaletta

A presenziare al Coca Cola Summer Festival saranno diversi cantanti in voga in questo periodo come:

Annalisa

Dargen D’Amico

Baby K

Fred De Palma

Rocco Hunt

Aka7even

The Kolors

Gemelli Diversi

Matteo Romano

Nika Paris

Room 9

Follya

Vegan Jones

Tredici Pietro

Sottotono

Chadia Rodriguez

Dani Faiv

Damante

Edoardo Brogi

Berna

Crytical

Big Boy

Hanssel Delgado.

Dove e come seguire l’evento