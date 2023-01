Maneskin, Damiano nudo su Instagram per il nuovo singolo “Gossip”

Damiano David, frontman dei Maneskin, ha deciso di promuovere il nuovo singolo della band in modo scioccante. A poche ore dall’uscita di Gossip, brano composto insieme al chitarrista Tom Morello, i profili social del gruppo hanno pubblicato una foto del cantante completamente nudo nello studio di registrazione, “protetto” solo da una stella bianca in sovrimpressione. “GET READY!” -scrivono i Maneskin- “E un’altra sorpresa arriverà domani”.

Le reazioni del pubblico alla trasgressiva strategia di promozione sono un po’ miste. In molti esultano: “Baldiano strikes again” o ancora “Cerco tutorial su come diventare una stella censuratrice”. Altri non sono affatto impressionati: “Fratè ste cose i Blink le facevano 25 anni fa”. Mentre alcuni scuotono la testa: “Stiamo trasandando il ridicolo, anche se mi piace la vostra musica”.

All’1 di notte del 13 gennaio, i Maneskin hanno rilasciato ufficialmente il loro nuovo singolo, Gossip. Damiano si è detto molto soddisfatto del suo lavoro in un’intervista ad Adnkronos: “L’enorme esperienza di Tom Morello ci ha permesso di prendere spunto per lavorare alle tracce senza pensarci troppo. Non lo ringrazieremo mai abbastanza. È un onore per tutta la band! La canzone nasce da un riff che Thomas ha scritto tempo fa e che abbiamo tenuto nel cassetto, ma su cui abbiamo continuato a lavorare. Poi il grande Tom Morello si è unito a noi e ha portato quel tocco in più”. Il videoclip ufficiale del brano sarà disponibile sul canale ufficiale dei Maneskin a partire dalle ore 18.

Ecco intanto il testo e la traduzione di Gossip:

Benvenuti nella città delle bugie

Dove tutto ha un prezzo

Sarà il tuo nuovo posto preferito

Puoi essere una star del cinema

E ottenere tutto quello che vuoi

Basta mettere un po’ di plastica sul tuo viso

Questo posto è un circo, vedi solo la superficie

Nascondono la merda sotto il tappeto

Non puoi vedere che stanno fingendo, non saranno mai nudi

Basta riempire il tuo drink con gin tonico, questo è il sogno americano, quindi

Sorseggia i pettegolezzi, bevi fino a soffocare.

Sorseggia i pettegolezzi, bruciati la gola

Non sei iconico, sei proprio come tutti loro

Non comportarti come se non lo sapessi, quindi

Sorseggia i pettegolezzi, bevi fino a soffocare

Sorseggia i pettegolezzi, bruciati la gola

Non sei iconico, sei proprio come tutti loro

Non comportarti come se non lo sapessi, oh

Continua a bere e a comportarti bene

Non importa se la tua giornata è blu (triste, ndr)

Nessuno ama una faccia cupa, solo

Prendi le tue pillole e balla tutta la notte

Non pensare affatto, questo è il consiglio

Quindi dai, proviamo, è solo un assaggio

Questo posto è un circo, vedi solo la superficie

Nascondono la merda sotto il tappeto

Non puoi vedere che stanno fingendo, non saranno mai nudi

Basta riempire il tuo drink con gin tonico, questo è il sogno americano, quindi

Sorseggia i pettegolezzi, bevi fino a soffocare

Sorseggia i pettegolezzi, bruciati la gola

Non sei iconico, sei proprio come tutti loro

Non comportarti come se non lo sapessi, quindi

Sorseggia i pettegolezzi, bevi fino a soffocare

Sorseggia i pettegolezzi, bruciati la gola

Non sei iconico, sei proprio come tutti loro

Non comportarti come se non lo sapessi, oh