Giorgia Soleri, chi è la fidanzata di Damiano dei Maneskin: malattia Vulvodinia, Pechino Express, libro

Chi è Giorgia Soleri, modella ed influencer tra i concorrenti di Pechino Express 2023. È conosciuta soprattutto per essere la fidanzata del cantante Damiano dei Maneskin. Ha sfruttato la sua popolarità per affrontare un tema importante. Scopriamo qualche informazione in più su di lei.

Chi è Giorgia Soleri, carriera e vita privata della modella e influencer

Nata a Milano il 3 gennaio 1996, Giorgia Soleri ha 27 anni ed è una modella ed influencer nota al pubblico italiano soprattutto in quanto fidanzata del frontman dei Maneskin, Damiano David. Si sa molto poco circa la sua formazione e la sua carriera professionale. La sua agenzia è la DECK Communication, per la quale offre servizi nell’ambito di “Modelling, Beauty, Lifestyle, Photography, Feminism”. Nel corso della sua carriera ha lavorato in molti set fotografici per stilisti anche di abbigliamento intimo. Nel 2021 è apparsa in un noto spot pubblicitario per la birra Moretti.

Ha un profilo Instagram seguito da oltre 700mila persone: “Poso, amo, mostro il cu**o su Instagram e mangio l’amatriciana. Nel mentre scrivo poesie e faccio la femminista guastafeste”. La modella è una femminista convinta ed è da anni dichiaratamente bisessuale.

La malattia di Giorgia Soleri, la lotta con la vulvodinia

La modella e influencer ha fatto parlare parecchio di sé anche per la sua battaglia contro la malattia di cui soffre, la vulvodinia. Si tratta una patologia invalidante che genera dolore cronico nella zona intorno alla vulva, senza nessuna causa apparente. Ma Giorgia, come spiega nelle sue storie sui social, soffre anche di contrattura del pavimento pelvico e di neuropatia: un insieme di patologie che generano diversi sintomi. Dalle cistiti ricorrenti ed emorragiche, alle sensazioni di bruciore e prurito anche durante i rapporti sessuali.

Il racconto della modella sui social: “Io lo sapevo già da tempo, fa ormai parte di me”

“Ho aspettato tanto questo momento“, inizia così il lungo post in cui la fidanzata di Damiano dei Maneskin racconta al suo pubblico di aver affrontato l’intervento in cui ha sconfitto una volta per tutte la sua malattia. La modella si è aperta con i propri follower, raccontando la sua lunga coesistenza con la vulvodinia.

“Il 21 Marzo 2021 è il giorno in cui è arrivata la diagnosi di endometriosi e adenomiosi.” -scrive Giorgia- “In realtà, come per la maggior parte delle persone affette da queste malattie, io lo sapevo già. Lo sapevo quando a 14 anni sono svenuta a scuola per i dolori mestruali e sono stata quasi obbligata a iniziare la pillola anticoncezionale. Lo sapevo quando ogni mese le mestruazioni mi incatenavano al letto e mi facevano rimettere fino a non avere più forze. Lo sapevo quando a 21 anni mi sono rivolta a un importante centro specializzato e sono stata mandata via senza una diagnosi, trattata come se fossi ipocondriaca e bugiarda. Lo sapevo anche quando è arrivato il referto dopo 20 giorni dalla risonanza magnetica. Lo sapevo e basta”.

E prosegue: “Essere qui oggi è una vittoria. e non perché voglia usare quella retorica guerresca che tanto odio dove la malattia è una battaglia da affrontare e il malato un guerriero con addosso la responsabilità della proprio guarigione. no, affatto.

è una vittoria perché da domani avrò la possibilità di conoscere un corpo nuovo, che non ho mai avuto la possibilità di vivere: un corpo senza dolori. l’endometriosi fa parte di me da talmente tanto tempo che non so più nemmeno cosa sia mio e cosa sia suo.

questa operazione è una vittoria perché, da domani, potrò provare a riprendermi una vita che mi appartiene e che per troppo tempo non ho vissuto: la mia“.

Vita privata: il rapporto con Damiano

Soleri è da cinque anni la fidanzata di Damiano dei Maneskin. Il cantante ha aspettato quattro anni prima di presentare la sua fidanzata ai follower di Instagram. “Dopo quattro anni si può dire, no?”, ha scritto il cantante sulla foto che li mostra abbracciati. I due si conoscono, in realtà, da ben otto anni.

Il libro della modella, La signorina nessuno

Ultimamente Giorgia ha pubblicato un libro e presentato una proposta di legge. Ha sfruttato la sua popolarità per portare, al grande pubblico prima e in Parlamento poi, un tema molto delicato. Ha infatti approfittato della sua fama per portare avanti la discussione su vulvodinia ed endometriosi, malattie invalidanti che la affliggono da sempre. Infatti, recentemente ha pubblicato la raccolta di poesie La signorina Nessuno, definita da Vallardi Editore “una storia di vita e d’amore struggente, tenera e feroce”. Intervistata da La Stampa, Giorgia Soleri ha parlato così della sua passione per la scrittura: “Scrivo poesie da sempre. Mi piace l’idea che qualcuno legga in ciò che scrivo qualcosa a cui non ho pensato”.

Giorgia Soleri a Pechino Express 2023: “No sorrisoni, no parti!”

Giorgia Soleri è una dei concorrenti dell’edizione 2023 di Pechino Express. La modella partecipa all’avventuroso reality Sky in compagnia dell’amica e collega influencer Federica Fabrizio, detta Federippi. Poco prima della messa in onda della prima puntata il 9 marzo, la Soleri lo ha ricordato ai propri fan con un post sul suo profilo Instagram: “NO SORRISONI NO PARTI. Ci vediamo il 9 Marzo su Sky Italia e Now TV per quella pazza avventura che è Pechino Express. Manca sempre menoooo”.