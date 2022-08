Icardi ha reagito con un duro messaggio sui social per allontanare le voci di una possibili crisi con Wanda Nara.

Icardi ha risposto alla notizia che è circolata nelle scorse ore su una possibile crisi con Wanda Nara. Il calciatore argentino ha reagito con un messaggio molto duro sui social, rispondendo a chi ha fatto circolare la voce dall’Argentina.

Icardi sul divorzio con Wanda Nara nega ed attacca: “Fate pena”

Nelle ultime ore si è parlato parecchio, ancora una volta, di una possibile crisi nel rapporto tra Mauro Icardi e Wanda Nara.

Tuttavia, il calciatore argentino ha risposto con un messaggio sui social molto duro. “Non so chi mi fa più pena, se chi inventa cose sulle mia vita o chi ci crede”, ha scritto il calciatore su Instagram. Nella storia Maurito ha taggato la moglie-agente con tanto di cuore rosso. Inoltre, Icardi ha cambiato di nuovo la sua immagine del profilo optando per una in cui bacia appassionatamente la sua dolce metà.

Era uscito un audio di lei: “Non ne posso più”

Nelle ultime ore erano emersi dei dettagli sulla possibile separazione attraverso una nota vocale di Wanda. La modella argentina avrebbe chiesto la separazione, stando a un audio che Wanda avrebbe inviato a una collaboratrice domestica e in cui conferma di essere andata in Argentina per separarsi definitivamente dal marito.

“Beh, Carmen, sono venuta qui in Argentina perché sto per divorziare da Mauro.

Lo sto organizzando. Rimarrei ancora qualche giorno e poi tornerò a prenderti il ​​biglietto e tutto il necessario. Sto organizzando un po’ le cose per il divorzio perché non ce la faccio più”, si sente dire nel messaggio vocale trasmesso nel programma televisivo ‘Los Angeles de la Mañana’.

