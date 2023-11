BoboTv: cos’è successo e perché Adani, Ventola e Cassano lasciano?

BoboTv: scossone nel programma e format messo insieme da Vieri insieme a Cassano, Ventola e Adani. Il quartetto si è sciolto lasciando solo l’ex attaccante dell’Inter.

BoboTv: cos’è successo

La BoboTv ha fatto venire un vero e proprio scossone mediatico. Infatti, hanno lasciato Lele Adani, Nicola Ventola e Antonio Cassano. L’ex attaccante dell’Inter ha semplicemente commentato così: “Ora andremo a creare nuovi programmi per tutti quelli che ci seguono. Faremo formati nuovi in cui sarete più partecipi”.

Non si hanno ancora notizie ben certe rispetto al motivo della rottura. Secondo il sito dilingernews ecco cosa sia successo in realtà: “Vieri è stato abbandonato dai suoi compagni di avventura. Sono stati prima Adani e Cassano ad andarsene e poi Ventola. Lo hanno abbandonato, lo hanno lasciato solo, lui non se lo aspettava e ci è rimasto molto male. Come prima ripicca, in linea con la sua maturità sopraggiunta, li ha defollowati. Alla base oltre oltre ai già previsti (mesi fa da Fabrizio Corona) problemi economici e di potere anche qualche rancore, basta guardare i video di Lele Adani su Instagram. La storia della vita di Bobo si ripete. Riesce sempre a litigare con i suoi migliori amici e rimane sempre solo”.

Perché Adani, Ventola e Cassano lasciano?

Tra Adani, Ventola e Cassano a parlare dopo la rottura è stato solo il commentatore Rai ed ex difensore dell’Inter. “Quando ero piccirillo e stavo in orfanotrofio sai cosa mi dicevano le suore? O terremoto è un dono di Dio, fa bene alla terra. Quando una persona sta male, accumula accumula finché non si libera e sfoga… o muore”, ha pubblicato Adani su Instagram citando Ciro di Marzio, protagonista di Gomorra, prima di un altro video, in cui appare con la felpa arancione di BoboTV. “Ragazzi volevo dirvi questo. Non dimenticatevi mai che il calcio è la nostra stella cometa. Noi dobbiamo aggrapparci forte alla sua scia e lasciarci guidare dalla sua magia”.