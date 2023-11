Totti e Spalletti fanno pace? Cos’è successo a Viva Rai2 con Fiorello

Totti e Spalletti potrebbero ben presto stringersi la mano come due vecchi amici mettendo da parte i vecchi rancori.

Totti e Spalletti pace in vista: i due hanno avuto una chiacchierata telefonica nella prima puntata della nuova edizione di Viva Rai2. L’ex campione giallorosso e il ct della Nazionale italiana si sono dati appuntamento di persona.

Totti e Spalletti fanno pace?

Francesco Totti e Luciano Spalletti hanno finalmente pace? Sembra di si o almeno tutto dipenderà dal loro incontro di persona. I due infatti dopo la chiacchierata telefonica a Viva Rai2 da Fiorello dove Totti era ospiti, si sono dati appuntamento nelle prossime settimane.

Cos’è successo a Viva Rai2 con Fiorello

Fiorello ha messo in collegamento telefonico l’ex capitano della Roma e il ct della Nazionale: “Vi volete dire qualcosa?”, “Buongiorno mister”, esordisce Totti.

“Ciao Francesco, mi fa molto piacere sentirti e mi farebbe ancora più piacere incontrarti“. L’ex calciatore della Roma ha allora risposto: “La Nazionale gioca a Roma, penso che ci sarà l’occasione per un incontro, sicuramente non davanti alle telecamere”. E Spalletti: “Sarebbe bello incontrarci al Bambin Gesù. Preferirei donare un momento così a tanti bambini che conosciamo e con i quali abbiamo condiviso le emozioni della Roma”. E Totti: “Va bene, va bene, se non parto sicuramente”.

