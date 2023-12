Ann Fleischer, chi è l’ex moglie di Henry Kissinger: vita privata, figli, marito

Chi è Ann Fleischer, ex moglie di Henry Kissinger. Amore di gioventù del politologo, restò al suo fianco per quindici anni.

Chi è Ann Fleischer, ex moglie di Henry Kissinger. Scopriamo qualche informazione in più sul passato sentimentale dell’ex segretario di stato americano, scomparso all’età di 100 anni nel novembre del 2023. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Ann Fleischer, ex moglie di Henry Kissinger: cosa sappiamo di lei?

Anneliese Fleischer, detta Ann, è stata la prima moglie di Henry Kissinger, storico segretario di stato americano durante le presidenze di Richard Nixon e Gerald Ford, morto il 29 novembre 2023 all’età di 100 anni. Innamorati dai tempi del liceo, Ann ed Henry convolarono a nozze il 6 febbraio 1949. I due restano insieme per ben quindici anni, ma decidono di separarsi nel 1964. La coppia non ha mai svelato i motivi che li hanno portati a divorziare, ma Kissinger non sembrava conservare bei ricordi della relazione. Il politologo arrivò addirittura a definire la sua vita con Ann “totalmente infelice”. Dieci anni dopo Kissinger si risposa con Nancy Maginnes, sua studentessa durante il suo periodo da professore ad Harvard, al suo fianco fino al giorno della sua morte.

Vita privata: i figli e il secondo marito

Durante il suo matrimonio con Henry Kissinger, Ann Fleischer ha dato alla luce due figli: Elizabeth Kissinger, nata nel 1959, e David Kissinger, nato nel 1961. Elizabeth ha preferito tenersi lontana dalla vita pubblica, costruendosi una famiglia ben lontana fama riflessa di suo padre. Ha sposato un uomo di nome Henry Vandermark, con cui ha avuto una figlia di nome Julianna. Suo fratello David, invece, si è costruito una carriera di successo come produttore televisivo: ha lavorato per la Disney, per la Universal ed è oggi il Presidente della Conaco. Ha donato ai suoi genitori ben quattro nipoti, Sam, Sophie, Will ed Evelyn, nati dal suo matrimonio con Alex Rockwell. Da parte sua Ann Fleisher, dopo la separazione da Kissinger, si è risposata alcuni anni dopo. Suo marito era un dottore di nome Saul G. Cohen, scomparso all’età di 94 anni il 24 aprile 2010 per un’insufficienza cardiaca.